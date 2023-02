Ostrované narazí na LA, Winnipeg se pokusí zastavit Laviny!

Rovný půltucet duelů vyplní ráno z pátku na sobotu. Pantery čeká důležitá bitva s konkurenčním Buffalem, rozjetá Minnesota vyzve silné Toronto, válec jménem Carolina se chystá na Ottawu a Letci se připravují na příjezd zraněními sužovaného Montrealu.

První čtyřlístek duelů odstartuje v 1:00. PNC Arena uvidí bitvu mezi Carolinou a Ottawou. Hurikáni se dostali až do neuvěřitelného tempa a kosí vše, co jim přijde do cesty. Díky této neuvěřitelné sérii se drží těsně za suverénními Medvědy ve Východní konferenci. Senátoři také nemají špatné výsledky, i když občas zaškobrtnou. Celek z hlavního města Kanady letošní sezonu zdaleka nebalí, a ještě se může pokusit o útok na divokou kartu, přestože síla konkurence je obrovská.

Pantery čeká veledůležité klání s Buffalem. Šavle na svého nadcházejícího soupeře ztrácí pouhé dva body a k tomu mají ještě čtyři duely k dobru. V tomto měření sil tedy půjde o hodně, což Florida moc dobře ví. Stále jí ovšem v sestavě chybí produktivní Sam Bennett. Sabres se v posledních duelech až na zaváhání s Torontem daří. Panteři naopak stále nemohou ustálit své výkony, což je stojí mnoho bodů.

Letci se utkají s Montrealem, který stále zápolí s rozsáhlou marodkou. Ani Philadelphia ovšem nemá na růžích ustláno, jelikož až na zápas s Calgary s pravidelnou přesností zapisuje prohry. Canadiens i v okleštěné sestavě zvládli několik složitých utkání s papírově silnými celky, ale ztráta už je příliš vysoká. Navíc je prognóza návratu zraněných hráčů nepříznivá.

Ve stejný čas vyjedou na led i Maple Leafs, kteří budou chtít vyzrát na Wild. Divočina je na vítězné vlně a zvládla poslední čtyři duely. Minnesota se naučila hrát na velmi těsná skóre, což jí přináší potřebné ovoce. Kanadský celek má také ohromnou fazonu až na paradoxní zaškobrtnutí s outsidery jako je například Columbus, či Chicago. V týmu se výborně po výměně chytil Ryan O'Reilly.

Přesouváme se do 1:30 ráno, kdy Islanders přivítají na domácím ledě LA. New York zvládl poslední dva duely proti Tučňákům a Winnipegu. Hlavně prvně jmenované utkání bylo velmi důležité, jelikož Pittsburgh patří k úhlavním konkurentům Ostrovanů v Metropolitní divizi. Týmu z Long Islandu hraje do karet i současná mizérie Washingtonu, která nebere konce a poslední kapkou byl pád s Kačery.

Noc nám ve 2:00 ráno uzavře souboj Jets s Lavinami. Winnipegu se v poslední době herně moc dobře nevedlo. Až na výhru s Jezdci tým zapisoval porážky, ale vzhledem k předešlým dobrým výkonům se mužstvo stále drží na druhé pozici Centrální divize. Colorado bodovalo pětkrát v řadě a hlídá si bodový polštář na Predátory, kteří přemýšlí, jakou strategii zvolí pro závěr sezony.

