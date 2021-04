Ostrované dál zbrojí! Po útoku doplňují také obranu, z Ottawy berou loňského šampiona

Na začátku osmdesátých let dominovali NHL, v roce 1983 slavili počtvrté za sebou zisk Stanley Cupu. Od té doby newyorští Ostrované marně usilují o další pohár. Čekání by mohlo skončit pod vedením dvou uznávaných kapacit - kouče Barryho Trotze a generálního manažera Loua Lamoriella. Loni se Islanders probili pod jejich taktovkou do konferenčního finále, teď míří ještě víc. Mohutně posilují, nejčerstvěji přivádí zkušeného beka Braydona Coburna.

Loni jásal se Stanley Cupem nad hlavou, letos si to klidně může zopakovat.

Coburn patřil v minulé sezoně k defenzivním štítům Tampy, byť v play-off Bolts využili jeho služeb jen ve třech vítězných partiích s bostonskými Medvědy.

Hodil se jim každopádně jako protřelý mazák, po němž v případě nouze mohli kdykoliv sáhnout. Podobnou pozici nejspíše bude mít také v New Yorku, kam nyní přichází z Ottawy za sedmé kolo draftu 2022.

Jak se u Senátorů vzal?

Když se před startem ročníku 2020/2021 v Tampě řešilo, jak se vměstnat pod platový strop, byl to právě Coburn, koho úřadující šampioni obětovali. Šestatřicetiletý Kanaďan se stal součástí trejdu, jehož pointou byl mrtvý kontrakt Mariána Gáboríka.

V Ottawě toho Coburn příliš neodehrál, stihl jen 16 zápasů. Kromě dvou asistencí zapsal také 25 hitů. Tvrdost je odjakživa jednou z jeho předností. Ač Sens více věřili jiným zadákům, do New Yorku neodchází bez zápasové praxe.

A to je pro Islanders klíčové. Neberou zajíce v pytli. Borce, co půl roku nebruslil. Mají žolíka pro krizové situace, od kterého dobře vědí, co očekávat. Navrch za výprodejovou cenu.

Od Lamoriella šlo jen o další krok, jímž dal jasně najevo, že Ostrované chtějí hrát v play-off prim.

Na dlouhou cestu vyřazovacími boji vyzbrojil úspěšný kádr také Kylem Palmierim s Travisem Zajacem. Jeden umí střílet góly, druhý je dlouhodobě silný na buly. Lamoriello navrch Zajaca znal ze svého působení u New Jersey Devils.

Spolu s Coburnem oba známé forvardy spojuje krom zkušeností také fakt, že jsou žoldáky. V létě jim všem končí smlouvy. Ta Coburnova je nevysoká, na 1,7 milionu dolarů.

Newyorský klub se aktuálně pere s washingtonskými Capitals o divizní čelo. Má prakticky celou sezonu skvělou formu. Hráči jdou za Trotzem, do puntíku plní jeho pokyny. Kam až v play-off dojdou bez zraněného kapitána Anderse Leeho?

