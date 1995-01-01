Ostrované čistí prostor pro mladou krev. Na prodej je věčný cestovatel

2. března 10:00David Zlomek
Situace u Islanders je momentálně jako v přetopeném kotli. Klub má sice pod platovým stropem volných zhruba 6 milionů dolarů, ale i to jen díky hojnému využívání listiny dlouhodobě zraněných hráčů. Pokud chtějí Ostrované v závěru přestupového období ještě zamíchat kartami, musí uvolnit další prostředky. Podle Davida Pagnotty z portálu The Fourth Period se klub už celou sezónu netají tím, že je otevřený výměně Anthonyho Duclaira.
Má to ale háček, a ne malý. Devětadvacetiletý útočník má ve smlouvě klauzuli o úplném zákazu výměny, takže má veškeré trumfy v rukou on. Pokud Duclair neukáže prstem na konkrétní tým, kde by chtěl hrát, Islanders s ním nepohnou.
Proč se chtějí Islanders Duclaira zbavit? Odpověď leží v číslech a vizi týmu. Duclair se sice letos trochu oklepal a v 54 zápasech posbíral 26 bodů (12+14), ale stále to není ten obávaný střelec z dřívějších let. Po loňské hororové sezoně, kterou mu hned v úvodu zničilo zranění nohy, se zkrátka na Long Islandu úplně nenašel. Navíc jeho smlouva na 3,5 milionu dolarů ročně platí až do roku 2028, což je pro klub v platové tísni pořádné závaží.
Islanders navíc potřebují uvolnit místo pro mladého centra Caluma Ritchieho, kterému chtějí dopřát víc prostoru na ledě. V útoku mají přetlak a veterány jako kapitána Anderse Leeho nebo Jeana-Gabriela Pageaua, kterým v létě končí smlouvy, si chtějí spíše nechat. Lee je pro klub jako ikona, která jinde než u Ostrovanů nehrála, prý prakticky nedotknutelný.
Výměna Duclaira je ale dvousečná zbraň. Islanders mají podle analytiků slušnou šanci na play-off, ale jejich útok rozhodně nepatří k ligové elitě. Se vstřeleným průměrem 2,86 gólu na zápas jsou až ve třetí desítce NHL. Duclair je přitom se 12 góly sedmým nejlepším střelcem týmu a v bodech mu patří šestá příčka. Zbavit se takové produkce v honbě za postupem může být riskantní.
Tak jak tak, pokud Duclair na výměnu teď nekývne, Islanders si budou muset počkat do léta. Prvního července se totiž jeho ochrana změní na částečnou a klub bude moci jednat s polovinou ligy bez jeho souhlasu.
