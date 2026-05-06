Ostrouhá Litvínov? Buffalu se Kämpf může hodit, o flek se postaral nespokojený bek

26. června 16:00Tomáš Zatloukal
Kdekdo už viděl Davida Kämpfa jako největší posilu extraligové Vervy. Sešel by se tam s kamarády Ondřejem a Davidem Kašovými, navíc, i přes regionální rivalitu, by hrál prakticky doma. Jenže mistr světa z roku 2024 dost možná neřekl v NHL ještě poslední slovo! Šanci prodloužit si kariéru za velkou louží a obléknout dres už pátého klubu z věhlasné soutěže mu otevřel přestup k Šavlím. Putoval tam v rámci odstupného za Alexe Tucha. Ten podepsal s washingtonskými Caps okamžitě. Jirovský rodák se sice tak bleskového jednání nedočkal, nicméně Buffalu se rozhodně může šiknout. I kvůli jinému čerstvému trejdu.
Bylo to Bowen Byram, kdo rozjel veletoče poblíž Niagarských vodopádů.
Už se mu nechtělo žít ve stínu Rasmuse Dahlina, kapitána Sabres. Případně Owena Powera, jedničky draftu z roku 2021.
Toužil po výsadní roli, pozici "alfa samce" mezi zadáky. A tak zamířil do Chicaga.
Proč ten obchod je důležitý v kontextu nového angažmá pro Kämpfa, když je to centr? Z prostého důvodu, Blackhawks získali za právo zvolit čtyřku a šestačtyřicítku letošního draftu a Louise Creviera spolu s Byramem také Jordana Greenwaye.
Právě po něm zbyla díra, kterou by mohl Kämpf (pomoct) zacelit. Popis sedí - defenzivně laděný borec, výborný na oslabení
A jak upozorňuje Carson Hayek český hokejista umí překvapit i útočnými manévry, jako třeba památným pokusem o Michigan, gól vsřelený lakrosovou fintou.
Kämpfa jinak označuje za solidní posilu do čtvrté brázdy, zaměřenou na bránění.
We will see what the #Sabres do with David Kampf, could be a decent fourth line defense pickup, but here he is trying the Michigan with the Leafs in 2023.
— Carson Hayek (@CarsonHayek) June 25, 2026
Not quite ????#Sabrehood @CrossSwordsPod pic.twitter.com/z39r7EjrJm
Že by stál za podpis, doporučuje GM Jarmu Kekälaïnenovi i známý blog Buffalo Noise. A rovnou navrhuje adekvátní smlouvu - roční, založenou na bonusech.
Na lepší to není, každopádně Kämpf ukázal v NHL dost na to, aby ještě nemusel nutně hledat práci přes try-out, lze shrnout postoj blogera Nestora Quixtana.
O Kämpfovi mluví jako o přehlížené součásti protihodnoty, kterou dostali Sabres za Tucha.
Kekälaïnen ví, že má zkušený reprezentant za sebou složité období.
Vše začalo hořkým koncem u torontských Maple Leafs, žádná sláva to nebyla ve Vancouveru a Washington? I kvůli potížím s vízy se angažmá smrsklo jen na dva mače (a tak si může přečíst fórky o tom, že je klubovou legendou...).
Zároveň je tu ale obstojná vizitka z let minulých. Pokud bude Kämpf skromný, co se týče platových nároků (což by nemusel být problém - naposledy hrál za 1,1 milionu dolarů), pravděpodobně dostane příležitost v NHL setrvat.
K nepotěše fanoušků černo-žlutých barev.