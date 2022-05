Osmifinále pokračuje další čtveřicí zápasů. Kdo vstoupí lépe do vyřazovací fáze?

Po první čtveřici se dnes v noci pustí do svých osmifinálových sérií i zbylých osm týmů. Vítězové základní části z Floridy narazí na Washington, Rangers se potkají s Tučňáky, Colorado narazí na Nashville a Calgary poprvé změří síly s Dallasem.

Tučňáky čeká možná poslední play-off jejich svaté trojice Crosby–Malkin–Letang, mládici v Rangers ale budou chtít ukázat svou dravost. Florida vyhrála základní část, což je známé prokletí i bez toho, že na vás čeká Washington Alexandra Ovečkina. Chyba Nashvillu v posledním utkání mu nakonec přiřadilo velmi náročné Colorado, které si už vůbec nebude moci dovolit podcenit. Jako poslední skočí na led Calgary, které čeká nepříliš dobré hvězdy z Dallasu, které se do vyřazovací části dostali jen díky mladé dravosti.

Vše odstartuje v jednu hodinu ráno souboj New York Rangers – Pittsburgh Penguins. Letošní vzájemné souboje dopadly až na ten první vždy lépe pro tým z Madison Square Garden, který tak do posledního kola bojoval o trůn Metropolitní divize. Nakonec skončil druhý, ovšem to ho vůbec netrápí. Herně se totiž New Yorčanům dařilo jak za dlouhou dobu ne. Artěmij Panarin, Mika Zibanejad i Adam Fox potvrdili, že jsou rozdíloví hráči. Chris Kreider na vrcholu své kariéry přepisoval historické klubové tabulky a Igor Šesťorkin v brance si dosti hlasitě říká o Vezinovu trofej.

Tučňáci se po nejistém začátku sezóny dostali do formy a nadstavbu si tak zajistili už s notným předstihem. I letos to pro ně ale bude psychicky velmi náročné. Krom prokletí prvního kola, které na nich leží už několik sezón, se začíná trápit i jejich elitní jádro. Kris Letang s Jevgenijem Malkinem nemají na příští sezónu podepsané smlouvy, ruského útočníka navíc sužovala zranění a odehrál dohromady jen polovinu základní části. Problémy jsou i v brankovišti, kde zřejmě bude muset být jedničkou Casey DeSmith. Čísla v sezóně neměl špatná, ve třiceti letech to ale bude jeho premiérové play-off.

V 01:30 se odstartuje i první utkání, které čeští fanoušci budou moci sledovat v televizi. Vítěz základní části, Panteři z Floridy vyzvou na souboj tým z hlavního města USA. Oba týmy ale trápí marodka a neví se ani jestli nastoupí hvězda hvězd Ovečkin. Floridě zase bude s velkou pravděpodobností chybět Radko Gudas a Aaron Ekblad. A jestli bude série vyrovnaná stejně jako letošní vzájemné zápasy, bude rozhodně na co koukat.

Ofenzíva Panterů je letos k nezastavení. Celkem nastřílela 337 branek, což je nejvíc ze všech týmů za celé 21. století. Průměrně se hráči Floridy v každém zápase trefili čtyřikrát, inkasovali přitom ani ne třikrát. Hned čtveřice hráčů má na kontě přes třicet branek a aby to nestačilo, mají Clauda Girouxe. Využít určitě budou chtít i dobrou domácí formu.

To Washington má hlavní zbraň jen jednu – Alexandr Ovečkin. Ruský kapitán po deváté v kariéře nastřílel v základní části padesát a více branek. Letos k tomu přidal ještě čtyřicet asistencí a zapsal tak bodově nejlepší sezónu od roku 2010. Hvězda se ale v posledních kolech trápila zdravotně a bude otázkou jestli do prvních zápasů naskočí. Kdo by ale mohl zazářit, je Vítek Vaněček. Český gólman odchytal stejnou porci utkání jako jednička Ilja Samsonov, měl ale lepší čísla než kolega.

V půl čtvrté ráno vletí na led Colorado s Nashvillem. Predators vypustili poslední zápas, prohráli 0:4 s papírově slabší Arizonou a bude teď pykat. Laviny totiž měly výbornou sezónu a prezidentská trofej jim utekla jen o chloupek, asi i kvůli vypuštěnému závěru. Play-off je ale jiná pohádka.

Colorado po zajištění play-off zbytek základní části vypustilo, to ovšem neznamená, že by nebylo nebezpečné. V dubnu dokázalo vyprodukovat devět vítězství v řadě, v lednu pak z šestnácti zápasů ztratilo jen jeden. S Nashvillem ale překvapivě až na první utkání všechny vzájemná setkání ztratilo. Tato série bude především o souboji elitních obránců. Colorado do boje vyšle Caleho Makara. Ten má aktuálně druhou nejproduktivnější sezónu ze všech obránců v tomto miléniu. V týmu platí za přesilovkového kata a v tabulce pravdy má +48.

Nashville má ale ještě větší eso – kapitána Romana Josiho. Žádnému bekovi se za téměř třicet let nepodařilo získat tolik bodů v jedné sezóně jako jemu. Více než třetina (37) z jeho šestadevadesáti bodového konta vzešla z přesilovek, což byl druhý největší počet za Victorem Hedmanem z Tampy (38). I díky tomu je tak velkým adeptem na zisk Norris Trophy pro nejlepšího obránce.

Posledním nočním utkáním a zároveň druhým televizním bude start série mezi Calgary a Dallasem. Calgary je herně na vrcholu a zdá se, že nemá slabé místo. Skvěle pracuje jak ofenzíva, tak defenzíva, tak Jacob Markstrom v brance. Naopak většina zkušených hráčů Dallasu mělo při nejlepším průměrnou sezónu a do play-off je dostala jen mladá dravost. Uvidíme tedy, jestli zkušenost hráčů typu Tyler Seguin nebo Joe Pavelski bude polepšujícím faktorem nebo Dallas i letos zůstane mimo elitní osmičku.

Calgary Flames skončili v Pacifické divizi první v tabulce a jejich nejproduktivnější hráč Johnny Gaudreau těsně za vítězem bodování Connorem McDavidem. Pro Gaudreaua to tak je restart kariéry, která se zdála už na úpadku. Společně s ním se dařilo i Matthewovi Tkačukovi a Eliasi Lindholmovi, kteří jsou tak dohromady složkou, se kterou se bude muset počítat.

Dallas měl průměrnou základní část. Byly v ní světlé momenty (vysoká porážka Bostonu), ale také třeba porážka od Vancouveru. Jak moc v minulých letech sázel na hvězdy, letos Jamie Benn, Tyler Seguin a John Klingberg dohromady dali jen 47 branek a každý z nich je v tabulce pravdy hluboko v záporných číslech. Jedinou vzpruhou je Joe Pavelski, který je s každým rokem lepší. Letos zapsal 81 bodů, dost na to aby vyhrál týmové bodování. Jinak ale tým táhne hlavně mladá dravost v podobě Roopeho Hintze a Jasona Robertsona.

