Osm let! Opora Flyers má v kapse velkou smlouvu

To se pak hraje jinak! Pár hodin před prvním zápasem v sezoně podepsal Travis Sanheim parádní smlouvu, svému týmu pak pomohl k důležitému vítězství. Nicméně kontrakt, který byl podepsán, je mnohem důležitější. Oporu obranných řad Flyers totiž v týmu udrží na pořádně dlouho.

Šestadvacetiletý bek mohl být po sezoně volným hráčem, avšak Flyers se stresům z možné výměny či odchodu zdarma vyhnuli velmi elegantně. Situaci vyřešili už nyní, a to osmiletou smlouvou na dohromady padesát milionů dolarů.

„Když jsem podepisoval předchozí smlouvu, hrozilo, že na jejím konci budu volným hráčem. Jsem rád, že se nám podařilo dát to dohromady a že tu můžu být dalších osm let. Mám to tu moc rád. Na konci minulé sezony mi generální manažer slíbil, že jsem jeho priorita. Je fajn, že dodržel své slovo,“ řekl po utkání s Devils Sanheim.

Jeho smlouva je tak téměř totožná například s tou, kterou nedávno podepsal Mackenzie Weegar v Calgary. Srovnatelné kontrakty pak mají například Ryan Pulock, Colton Parayko či Hampus Lindholm.

Sanheim je v organizaci celou svou profesionální kariéru, Flyers ho ze sedmnáctého místa draftovali už v roce 2014. Také už kroutí čtvrtou stovku zápasů.

„Jsme neskutečně šťastní, že jsme se s Travisem domluvili na dlouhodobé smlouvě,“ řekl po podpisu generální manažer Chuck Fletcher. „Je to klíčový dílek naší budoucnosti. Travis se každou sezonu zlepšuje a je na něj spoleh. Na modré čáře je základním stavebním kamenem a za tu dobu se z něj stal lídr.“

V Sanheimovi mají Flyers více než solidního obránce, kterému vůbec nepřekáží puk, ale ani mu nedělá problém hra tělem. Postupně se z něj stává velmi komplexní obránce, o kterého by na trhu byl velký zájem. Navíc byl v poslední sezoně nejproduktivnějším bekem týmu s 31 body.

