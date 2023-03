Osm let od draftu, první play off. Eichel se nemůže dočkat

Těžko se tomu věří, ale je to tak. Jack Eichel byl před osmi lety dvojka draftu, nicméně v NHL ještě neodehrál ani jeden zápas v play off. Pokud se nešťastně nezraní, letos se to změní. A americký útočník se nemůže dočkat.

Od 26. června 2015, kdy oficiálně vstoupil do NHL, má na kontě 438 bodů (180 gólů a 258 asistencí) ve 469 zápasech základní části v dresech Sabres a Golden Knights. Přesto při procházení jeho statistik něco chybí.

A sice jediný zápas v play off.

Těžko se tomu věří, nicméně Sabres v play off chyběli v každé z jeho prvních šesti sezon. Do Vegas byl vyměněn 4. listopadu 2021, ale Golden Knights v minulé sezóně paradoxně poprvé chyběli v play off.

Vše by se ale v této sezoně mělo změnit.

„Pro play off hrajete,“ Eichel řekl o víkendu. „Celý ročník pracujete na tom, abyste se dostali do play off a měli šanci dojít až na úplný vrchol. Samozřejmě tam ještě nejsme. Nemůžeme se dívat příliš dopředu. Soustředíme se na to, abychom do další části šli z co nejlepšího místa.“

Tým Golden Knights je plný zkušených hráčů. Mnoho z nich už prsten pro vítěze Stanley Cupu má. Jako například obránce Alex Pietrangelo.

„Určitě mu to vrtá hlavou. Když se dostanete tak blízko play off, začne vás to svrbět po celém těle,“ usmál se někdejší kapitán St. Louis. „Jsem si jistý, že z toho bude nadšený. Očekávám od něj velké věci.“

To samé si myslí i trenér Vegas Bruce Cassidy, i když tuší, že Eichel možná bude trochu nervózní.

„Myslím, že je to normální,“ řekl Cassidy. „Abych řekl pravdu, já mám motýly v břiše pokaždé, a to nejsem žádný nováček.“

