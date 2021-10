Oslabené Vegas se trápí. Prožívá nejhorší vstup do sezóny za existence klubu?

Ačkoliv historie Golden Knights není kdoví jak rozsáhlá, tak přesto už tu pár sezón k porovnání je. Druhý nejmladší celek v NHL působí od sezóny 2017/2018, jedná se tedy o pátou sezónu Vegas v nejprestižnější hokejové lize světa. Kouč Peter DeBoer musí momentálně řešit zranění svých klíčových hráčů, což se podepisuje také na výsledcích.

Bilance Vegas v novém ročníku není vůbec lichotivá. Svěřenci DeBoera mají za sebou čtyři utkání, z nichž se jim povedlo vytěžit pouze dva body. Golden Knights zvládli porazit jen nováčka soutěže, tedy klub ze Seattlu, a to nejtěsnějším možným rozdílem. Skóre 10:17 nevypadá vůbec optimisticky.

Podobný vstup do sezóny měli hráči Golden Knights také ve druhé sezóně existence klubu, kdy po čtyřech zápasech měli na svém kontě rovněž dva body při skóre 8:15, tudíž i rozdíl branek byl totožný. V ročníku 2018/2019 Vegas nezvládlo ani páté utkání, po kterém už ale následovala tři vítězství.

Pokud tedy Zlatí rytíři nezvládnou následující duel proti Ostrovanům, tak se bude opakovat nelichotivý vstup do sezóny právě z již zmíněného ročníku. Z výsledkového hlediska však není důvod klesat na mysli, jelikož sezóna bude ještě hodně dlouhá. Říká se ovšem, že do rozjetého vlaku se naskakuje těžce, a tak je hlavně potřeba, aby série proher netrvala moc dlouho.

Vedení Golden Knights však možná více než výsledky trápí současná marodka. Zranění, jenž se posuzuje na denní bázi, trápí Aleca Martineze. Mark Stone má problém v dolní části těla a je mimo hru na dobu neurčitou. Zranění dlouhodobějšího charakteru pak trápí Maxe Paciorettyho a nově také Zacha Whiteclouda, který se zranil v posledním zápasu proti Olejářům.

„Je to tak, jak to je. Musíme se s tím holt vyrovnat. Můžeme být ještě rádi, že to přišlo teď a ne v pozdější fázi sezóny,“ okomentoval ztráty dvou pilířů obrany a útoku kouč DeBoer.

Všechno zlé je k něčemu dobré. To si nyní jistě říká ruský obránce Daniil Miromanov, který si v zápase proti Ostrovanům odbude svůj debut v NHL. V AHL si letos čtyřiadvacetiletý bek připsal ve dvou zápasech bilanci 2+2, a tak bude právě on tím, kdo zraněného Whiteclouda zatím nahradí.

