Opustit Toronto? Lehké rozhodnutí to nebylo, vrací se k létu O’Reilly

V NHL je dlouhé roky. Nicméně vždy se najde něco, co je poprvé. Ryan O'Reilly totiž letos v létě premiérově zažil, jaké to je být na trhu s volnými hráči. Po sezoně se totiž rozhodnul opustit Toronto, nabídce z Nashvillu nemohl odolat.

„Je pravda, co se říká. Je to trochu šílené,“ řekl O'Reilly k volnému trhu.

Nakonec uzavřel čtyřletou smlouvu na 18 milionů dolarů s Nashvillem, který ho navzdory tomu, že v minulé sezoně nepostoupil do play off, zaujal svou vizí budoucnosti pod vedením nového generálního manažera Barryho Trotze.

„Bylo tu tolik věcí, které mě lákaly,“ řekl O'Reilly a jako příklad uvedl nového trenéra Predators Andrewa Brunettea a zkušenou osu týmu v čele s kapitánem Romanem Josim. „Když budeme dělat správně, co máme, budeme velmi konkurenceschopní.“

To vše poté, co si na jaře splnil sen.

„Toronto je úžasné místo,“ řekl O'Reilly, který byl skoro doma. „Už jen když si obléknete ten dres, cítíte tu lásku, která k němu patří, jak moc jsou na něj lidé hrdí. Rozhodně nebylo snadné rozhodnutí nevrátit se tam.“

Ačkoli O'Reilly přišel do Toronta až v závěru sezony poté, co byl vyměněn ze St. Louis Blues, i tak se nechal strhnout hysterií, která Maple Leafs denně obklopuje.

„Všechno je to tam násobně větší,“ řekl O'Reilly. „Všichni o tom píší, mluví se o tom. V Torontu je to víc než jen hra.“

Tak proč tedy přesun? O'Reilly řekl, že především proto, že Predators mu nabídli více příležitostí. Očekává se, že sezónu začne jako centr první lajny a spolu s bývalým obráncem Maple Leafs Lukem Schennem bude hrát hlavní roli při mentorování nadějných hráčů týmu.

I proto si jeho přesun současné hvězdy Predators pochvalují. Jako třeba Filip Forsberg. „Nemůžete jen tak hodit na led partu 23letých kluků a doufat, že to bude fungovat,“ chápe to Forsberg. „Na to je tahle liga příliš tvrdá. Ale myslím si, že dáváme mladým klukům příležitost bojovat o místa a zároveň přivádíme kluky jako O'Reilly a Schenn, kteří se v minulosti osvědčili jako vítězové a lídři svých týmů. Když je přidáme k už tak pevnému jádru, které máme, tak bych řekl, že je to perfektní kombinace.“

