Opustí kapitán loď? Matthews nechtěl potvrdit, že zůstane v Torontu

17. dubna 10:00David Zlomek
Kapitán Toronta Auston Matthews, tvář organizace, která právě prožila jednu z nejhorších sezon poslední doby, odmítl fanouškům i vedení poskytnout jakékoliv záruky o své dlouhodobé budoucnosti. Když se ho novináři napřímo zeptali, zda hodlá v Torontu dodržet zbývající dva roky smlouvy, odpověděl způsobem, který vyvolal okamžitý poplach.
„Budoucnost předpovědět neumím. Musí proběhnout určité kroky, klub musí najmout nové vedení a management. Takže teď prostě nevím,“ utrousil Matthews. Pro hráče, který u Maple Leafs strávil celou dekádu, to byla nečekaně chladná a vyhýbavá odpověď, která jen přikrmila spekulace o tom, že by scénář podobný odchodu Quinna Hughese z Vancouveru mohl potkat i Toronto.
Matthews sice odmítl slíbit věrnost, ale zároveň na sebe vzal plnou odpovědnost za sezonu, kterou označil za frustrující. „Byl to těžký rok. Nesplnili jsme cíle ani očekávání, která jsme si dali, a to jde za mnou a za námi jako hráči,“ sypal si popel na hlavu centr s platem přes 13 milionů dolarů, který v tomto ročníku zaznamenal svá kariérní minima v podobě 27 gólů a 53 bodů.
Matthews navíc dodal, že jeho ročník ukončil tvrdý zákrok Radka Gudase, po kterém ještě před pár dny chodil o berlích. O detailech soukromého rozhovoru s Gudasem mluvit nechtěl, ale věří, že do příštího kempu bude po operaci kolene stoprocentně fit. „Rehabilitace jde skvěle. Do příští sezony budu připravený a léto by mělo proběhnout víceméně normálně,“ dodal k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Tento zdrženlivý tón pramení z totálního chaosu, v němž se Maple Leafs po sezoně hrůzy nacházejí. Matthews nyní čeká, jakou vizi mu představí nové vedení, které majitel Keith Pelley teprve hledá. Přestože kapitán tvrdí, že v lidi v kabině stále věří a doufá v rychlý návrat na vrchol, jeho slova o tom, že se o své budoucnosti rozhodne až po debatě s novým šéfem hokejových operací, vysílají nejistý signál.