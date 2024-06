Opuštěná Conn Smythe Trophy, šéf NHL čekal marně. Zdrcený McDavid cenu nepřevzal

Dřel do úmoru. Prakticky neslezl z ledu. O vyrovnání sedmého finále se Connor McDavid rval jako lev. Jenže v největší šanci ho zastavil tandem Sergej Bobrovskij, Gustav Forsling a edmontonská pohádka zůstala nedopsána. Slaví Florida a zázračný Kanaďan zažívá trýznivé pocity. Smutek, zklamání, prázdnota. Člověka přepadla lítost, když viděl číslo 97 u mantinelu v pokleku a se sklopenou hlavou. Conn Smythe Trophy jako útěcha stačit nemohla.

McDavida cestou do šatny, poté co vzorně podal všem soupeřům ruku a sportovně jim poblahopřál, zastavili.

Patrně ho informovali o výhře prestižní trofeje, kterou před ním obdrželo jen pět dalších poražených finalistů, naposledy před 21 lety Jean-Sebastien Giguere.

Nejspíše si vybavíte vousáče v obří výstroji, kterak s prestižním oceněním, jemuž dominuje javorový list, v náruči pláče.

Až srdce usedá.

McDavid pro přebrání pocty určené MVP vyřazovacích bojů v sobě sílu nenašel. Byl příliš zlomený, přemohly ho emoce. Šéf NHL Gary Bettman na něj čekal marně.

„Ale je to čest být ve společnosti takových velikánů. Té ceny si vážím,“ ujišťoval sedmadvacetiletý fenomén zámořské novináře posléze.

Mimochodem, Conn Smythe Trophy bral jako teprve druhý bruslař z tábora pokořených.

Napodobil Reggieho Leache. Ten v sedmdesátých letech vytvořil s 19 góly dodnes platný a vskutku impozantní rekord. McDavid zase letos zdolal ten Waynea Gretzkyho v asistencích.

Za jediné play-off nastřádal lídr Olejářů 34 nahrávek!

Povedl se mu i naprostý unikát, když ve dvou po sobě jdoucích finálových mačích zazářil kvartetem bodů.

Patřila mezi ně i akce, kterou by patrně žádný jiný smrtelník nesvedl. Muž přezdívaný "McJesus" se prosmýkl mezi čtyřmi soupeři, načež nezištně daroval gól Corey Perrymu.

Byť se v rozhodující partii do statistik nezapsal, dílem nepřízně štěstí, dílem precizní defenzívy soupeře, pro zisk Stanley Cupu udělal McDavid tolik jako málokterý poražený finalista v dějinách NHL.

V sérii s Pantery bodoval 11krát! Celkově se s 42 zápisy přiblížil osobáku Maria Lemieuxe i Gretzkyho absolutní metě (47).

Teď, v 21. století, daleko té nejdivočejší éry numer 99 a 66.

„Za mě je to nejlepší hokejista všech dob,“ smekl před McDavidem Leon Draisaitl. „To on je hlavní důvod, proč jsme to dotáhli takhle daleko,“ přidal se Mattias Ekholm.

McDavid je známý jako velký profík. NHL uznává, dodržuje pravidla. Moment, kdy nepřevzal Conn Smythe Trophy, ukazuje, že i on je jen člověk.

To zklamání musí být kolosální. David Pastrňák v roce 2019 mluvil po prohře v sedmé partii St. Louis Blues jako o nejhorším dni ve (sportovním) životě.

Pro McDavida je to snad ještě krutější realita.

Neúctu nebo disrespekt v tom nehledejme. Tohle není sundaná medaile z krku, případně odhozená do publika. To je jen lidství v přímém přenose.

