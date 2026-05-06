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Oproti predikcím šel později, ale s čistou hlavou. Novotný: Nechtěl jsem mít očekávání

28. června 10:58

Jakub Ruč

Gavin McKenna, Ivar Stenberg, pak jednadvacet dalších jmen. Ale dočkal se. Číslo 24, Adam Novotný, nejvýš postavený Čech na letošním draftu NHL. 18letého útočníka si vytáhl Vancouver, kde působí i hvězdný krajan Filip Hronek.

„O Vancouveru toho upřímně moc nevím, nikdy jsem tam nebyl,“ usmíval se Adam Novotný v rozhovoru pro NHL Europe. „Ale vím, že je to krásné město s krásnou přírodou kolem. Hory, oceán...“

Český forvard šel nakonec trochu později, než napovídaly predikce. Experti renomovaného serveru The Hockey News jej řadili kolem třináctého místa, americká televize ESPN na pozici č. 19. Organizaci Canucks tak může těšit výhodná „koupě“.

„Do draftu jsem šel s čistou hlavou. Nechtěl jsem mít žádná očekávání, abych si nedal do hlavy třeba nějaké číslo. Při čekání jsem pořád strašně věřil, že to dopadne dobře. A myslím, že to možná ani nemohlo dopadnout lépe. Jsem strašně nadšený,“ povídal Novotný.

„Nechtěl jsem mít žádná očekávání, abych si nedal do hlavy třeba nějaké číslo.“

Leckterý hráč, který tuší, že si ho na draftu jeden z týmů vybere, má vysněnou destinaci. Každá má něco do sebe. Můžete skončit v teple na Floridě nebo v Kalifornii, v Kanadě zase budete díky postavení hokeje ve společnosti za celebritu. „Kanadský tým, takže velké ambice. Určitě to tam žije hokejem,“ prohodil dvojnásobný medailista z dvacítek.

Na těch letošních (stříbrných) v americké Minnesotě byl prakticky jediným českým útočníkem, který nedal gól. Střelecky naprázdno vyšel i Danny Chludil, ten však od kouče Augusty dostal podstatně nižší minutáž. Na druhou stranu, Novotný se nenechal psychicky zdeptat. I s nulou v kolonce gólů týmu pomohl – energií, souboji, vynikajícím bruslením.

„Pro mě je tohle právě ta největší přidaná hodnota. Chtěl bych ho mít v každém svém týmu, věřím, že bude mít skvělou budoucnost. Není to jen výborný hokejista, ale i skvělý kluk. Pro úspěch týmu upozadí svoje ego. Ať ho jako trenér dáte do jakékoliv role, víte, že v ní bude nejlepší,“ uvedl Patrik Augusta v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Pro úspěch týmu upozadí svoje ego.“

Novotnému je osmnáct, takže pochopitelně ještě povyroste, zesílí. Fyzické parametry mu ale už teď hrají do karet. Váží skoro metrák, působí jako prakticky hotový chlap. Všichni se těšíme, že ho v jednom týmu s hvězdným Filipem Hronkem uvidíme co nejdřív: „Každý kluk, který začíná s hokejem, sní o NHL. Teď jsem si uvědomil, že jsem vlastně draftovaný. Je to pro mě velká motivace do dalších let.“

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