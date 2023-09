Opravdu jsme posílili, máme urostlé kluky, hodnotí Dylan Larkin

Dylan Larkin se připravuje na svou devátou sezónu v NHL, letos na jaře podepsal novou smlouvu, která jej v dresu Red Wings může udržet až do roku 2031. Kapitán Detroitu zároveň nedávno poodhalil, jak se mu líbí nově příchozí posily.

Americký útočník už od malička vyrůstal na předměstí Detrotiu. Red Wings si Larkina vybrali na draftu v roce 2014, když šel jako 15. v pořadí. Následně mířily jeho kroky na univerzitu v Michiganu, v závěru ročníku odehrál play off na farmě v Grand Rapids a na podzim roku 2015 už se hlásil na tréninkovém kempu hlavního týmu. V dresu Detroitu nastoupil k 584 utkáním, od roku 2021 vede tým jako kapitán. V letošním roce podepsal s Red Wings kontrakt na dalších osm let, během kterých si vydělá téměř 70 milionů dolarů.

„Celý ten příběh pro mě moc znamená. Vím, že loni se hodně spekulovalo o mé smlouvě, že bych mohl jít jinam, ale já jsem opravdu nechtěl jít nikam jinam. Chtěl jsem to mít za sebou. Teď jde o to, abych smlouvě dostál dalších osm let,“ prozradil Larkin v rozhovoru pro nhl.com.

V dresu celku z Michiganu zažil Larkin boje o Stanley Cup jen jednou. Stalo se tak v jeho nováčkovské sezóně, kdy si Red Wings v prvním kole neporadili s Tampou Bay. Letos v létě byl Detroit velmi aktivní, přivedl do svého týmu obránce Jeffa Petryho, důležitými posilami jsou i J.T. Compher a Alex DeBrincat.

Petry se také vrací domů, společně s Larkinem totiž vyrůstali na předměstí Detroitu. Petryho otec Dan hrál MLB, kde vystřídal čtyři týmy. Velmi výraznou stopu udělal v dresu Detroit Tigers, kde nosil číslo 46. Se stejným číslem by měl v novém ročníku nastupovat jeho syn Jeff. „Je speciální, že si vybral číslo 46. Navíc jsem si všiml, že Jeff vypadá opravdu šťastně, jako by z něj spadlo nějaké závaží,“ zhodnotil Larkin.

Kromě těchto hráčů přidal Detroit na soupisku další zkušená jména. K týmu se připojili brankář James Reimer, obránci Shayne Gostisbehere a Justin Holl, následně i útočníci Klim Kostin a Daniel Sprong.

„Jak kluci postupně přijížděli do města a vídali jsme se na ledě, tak mě zaujalo, jak jsou všichni velcí, tedy kromě Alexe,“ zasmál se americký útočník. „Ale Alex to vynahrazuje jinak. Ale teď je u nás hned několik urostlých kluků, kteří mají dlouhé hokejky. Pro mě je nejtěžší hrát proti týmům, kde jsou velcí kluci, kteří se umí dobře pohybovat. Jsem opravdu nadšený. Opravdu jsme posílili, a to bude obrovské. Pomůže to nám všem.“

V našlapané Atlantické divizi však bude obtížné prokousat se na pozice, které zaručují účast v play off. Detroit se o to ale pokusí. Přeci jen v posledních letech se jejich bodový přísun zvedal každou sezonou. V uplynulé sezóně ztratili na postup z druhé divoké karty 12 bodů.

„Věřím, že jsme se v posledních letech postupně zlepšovali. Jsem opravdu nadšený. Musíme se ale dát dohromady. Musíme zůstat zdraví a musí to do sebe vše ve správný čas zapadnout,“ burcuje kapitán Red Wings.

