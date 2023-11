Opory od řeky Hudson plní marodku. Mimo je Fox, Hughes, Hischier i Chytil

Oba týmy patří ve své divizi k největších favoritů, oba se ale hned ze začátku sezony musejí popasovat se ztrátami svých hvězd. Zatímco New Jersey se bude muset obejít bez Jacka Hughese a Nica Hischiera, na Manhattanu skládají obranu bez Adama Foxe a útok bez Filipa Chytila.

Jack Hughes bude mimo hru v rámci týdnů, a to kvůli zranění v horní části těla, které utrpěl v první třetině utkání se St. Louis. Dvaadvacetiletý útočník narazil ramenem do mantinelu poté, co po střele ztratil rovnováhu a sjel až na mantinel.

Sám se zvedl a odjel na střídačku, poté dokonce řídil přesilovku, ale brzy opustil led nadobro.

Pro Devils to představuje velký problém. Hughes má v této sezoně na kontě 20 bodů v 10 zápasech, do ročníku vstoupil ve velké pohodě a patřil mezi nejlepší hráče ligy.

Devils už tak chybí Nico Hischier (také zranění v horní části těla), Tomáš Nosek a obránce Colin Miller. "Každý tým se musí potýkat se zraněními," pokrčil rameny trenér Lindy Ruff. "Někdy se musíte vypořádat s klíčovými zraněními. My se potýkáme s několika takovými. Je to ale skvělá příležitost pro další hráče, aby se ukázali.“

Nejásají ani na druhém břehu řeky Hudson. Rangers se totiž budou muset obejít bez klíčového obránce Adama Foxe, a to na poměrně dlouhou dobu. Mimo je i Filip Chytil, nedobře se pak prý cítí i gólman Igor Šesťerkin.

Fox byl umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, což znamená, že bude chybět nejméně 10 zápasů a 24 dnů. Jinými slovy, vítěz Norris Trophy z roku 2021 se bude moci vrátit až v posledním zápase tohoto měsíce, a sice 29. listopadu proti Detroitu.

Chytil bude v režimu zraněného a nebude moci hrát minimálně sedm dní od data zranění. Nejdříve se může vrátit 12. listopadu proti Blue Jackets. Nicméně problém je mnohem vážnější než to, že vynechá pár zápasů. Má mít totiž otřes mozku, což je u něj poměrně častý problém.

