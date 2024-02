Opět stejná chyba? Oilers vsadí vše na útok, chystá se velká posila

Edmonton se dokázal vyhrabat z bídy a momentálně patří k těm nejlepším v NHL. Nicméně i v této sezoně vsadí spíše na útok než na obranu. I přes to, že je mu dlouho vyčítáno, že takto k úspěchu nepřijde. Vedení klubu má ale jiný názor a před uzávěrkou přestupů chce přivést top útočníka.

Generální manažer Oilers Ken Holland již zkoumal defenzivní trh, ale zdá se, že jeho pozornost se mohla přesunout na křídlo do prvních dvou útoků.

Ve čtvrtečním pořadu Insider Trading na TSN Pierre LeBrun uvedl, že Oilers v nadcházejících týdnech upřednostní právě příchod útočníka z první šestky, který by v ideálním případě hrál po boku Leona Draisaitla ve druhé formaci týmu.

"Ve vedení Oilers se objevila myšlenka k zisku Jordana Eberleho ze Seattlu, pokud by Kraken vypadli ze závodu o play off. Stal by se z něj typický hráč na jaro, jelikož mu končí smlouva," řekl LeBrun. "Útočník Ottawy Vladimir Tarasenko změnil minulý týden počtvrté během tří let agenta. Má plnou klauzuli o zákazu výměny, ale věřím, že by se jí vzdal v zájmu týmu, jako je Edmonton. Tarasenko je rozhodně v hledáčku Oilers."

Třiatřicetiletý Eberle si v letošní sezóně v dresu Kraken připsal ve 46 zápasech devět branek a 19 asistencí, což čítá 28 bodů. Plat má ve výši 5,5 milionu dolarů a vlastní seznam 16 týmů, kam nesmí být vyměněn.

LeBrun také poznamenal, že útočníci Detroitu David Perron a Daniel Sprong by také mohli být cílem, pokud by Red Wings vypadli z boje o play off podobně jako Seattle.

Všeobecný ligový zájem je také o útočníka Anaheimu Ducks Adama Henriquea.

LeBrunův kolega Darren Dreger uvedl, že Oilers by mohli přesunout jednoho z dvojice obránců Codyho Ceciho nebo Bretta Kulaka, aby se finančně vyřešila situace, zejména pokud by přišel kromě útočníka i obránce.

"Myslím, že Oilers se rozhodně přiklánějí k doplnění kádru o útočníka, ale zkušenosti generálního manažera Kena Hollanda a všech ve vedení Oilers říkají, že chtějí mít pokryto vše," uvedl Dreger, přičemž zmínil Seana Walkera z Philadelphie nebo Chrise Taneva z Calgary.

Share on Google+