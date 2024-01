Operace přestavba. Flames se zbaví borců bez smluv, Devils chtějí rovnou dva

Calgary Flames vstoupili do nového roku pět bodů za místy pro play-off s negativní bilancí 15-16-5. Nikdo v Calgary asi nečeká, že by tým doručil velký úspěch, a tak je na stole několik rozhodnutí ohledně soupisky, ta se musí učinit do dvou měsíců.

Generální manažer Flames Craig Conroy podle zámořských médií vede jednání s několika týmy o výměně svých hráčů, a to včetně hlavních hvězd, tedy obránců Noaha Hanifina s Chrisem Tanevem a centra Eliase Lindholma. Všichni tři se 1. července mohou stát nechráněnými volnými hráči.

Hráči ze širšího kádru Dennis Gilbert, Jordan Oesterle a Nick DeSimone mají také končící smlouvy a mohou být ve hře před uzávěrkou přestupů, jež je v plánu 8. března.

Podle Davida Pagnotty nabrala v posledním týdnu jednání pořádně na intenzitě, a to zvlášť co se týče obou obránců. Jedním z týmů, které údajně nedávno jednaly s Conroyem, jsou New Jersey Devils, kteří jsou spojováni s Hanifinem i Tanevem.

Flames se musí brzy rozhodnout, zda se pokusí znovu podepsat některé ze svých čekajících volných hráčů, nebo je před uzávěrkou přestupů prodají. Očekává se spíš druhá možnost.

Hanifin byl údajně blízko podpisu osmiletého prodloužení smlouvy v hodnotě kolem 60 milionů dolarů na začátku sezóny, ale rozhodl se počkat, jak se bude týmu dařit, než se zaváže dlouhodobě. Vzhledem k dosavadním výkonům klubu se zdá být nepravděpodobné, že se Hanifin rozhodne podepsat s Calgary novou smlouvu.

Lindholm, který je snad nejsledovanějším hráčem na přestupovém trhu, v létě požadoval dlouhodobou smlouvu v hodnotě alespoň 9 milionů dolarů za sezonu. Jednání o smlouvě se zatím neuskutečnila, a i on by měl být v dohledné době na odchodu. Kromě Bostonu se mluví například o Coloradu.

Podle Pagnotty se ale mluví nejen o těch, kterým končí smlouva. Obránce Mackenzie Weegar, který je v prvním roce své osmileté smlouvy na 50 milionů dolarů, byl předmětem jednání o výměně v minulé sezoně, kdy byl GM Calgary Brad Treliving, a spekuluje se, že o něj byl zájem i v této sezoně. Weegar však vlastní klauzuli o zákazu výměny a musel by schválit jakýkoli krok, který by Flames chtěli udělat.

