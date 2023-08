Operace kyčle i matné výkony na univerzitě. Bývalá devatenáctka draftu kontrakt nezískala, zkusí to v AHL

Třiadvacetiletý Jay O'Brien měl být velkým talentem, který Philadelphii pomůže v budoucnosti. I proto si jej Flyers v roce 2018 vytáhli v draftu z 19. místa. Jenže, jak šel čas, začalo se ukazovat, že to nebyla nejšťastnější volba. A nakonec se O'Brien nedočkal ani vstupního kontraktu, když se Philadelphia práv na něj zřekla.

Draft v roce 2018 byl relativně silný. Z předních příček byli vybráni například Rasmus Dahlin, Andrej Svečnikov, Jesperi Kotkaniemi či Brady Tkachuk. Byl to ale také draft, ve kterém řada voleb v prvním kole nedokázala naplnit potenciál. To se týče například Martina Kauta, Ryana Merkleyho, Filipa Johanssona... A Jaye O'Briena.

Rodáka z Hinghamu v Massachusetts vzali Flyers na 19. místě zmíněného draftu a dali mu dostatečný prostor na rozvoj. Tehdy osmnáctiletý Američan šel na vysokou školu do Providence, kde se mu ale herně moc nedařilo. V sezoně 2019/20 tak hrál v BCHL, kde ve 46 zápasech zapsal bilanci 25+41 a vše nasvědčovalo tomu, že se zlepšuje. Avšak přišel přesun na bostonskou univerzitu, kde hrál poslední tři sezony v NCAA, a další herní mizérie.

Za tamní univerzitní tým během tří sezon odehrál 79 zápasů, ve kterých vsítil 26 branek a přidal 44 asistencí. Nebyl to sice úplný propadák, ale rozhodně svými výkony a projevem na ledě vedení Philadelphie neohromil. Navíc jej sužovaly zdravotní obtíže a před sezonou 2022/23 se dokonce podrobil operaci kyčle. Už v tak mladém věku.

I s ohledem na to, že část své kariéry na univerzitě promarodil, tak jeho vývoj neprobíhal úplně podle představ. To pochopitelně nejlépe ze všech věděli zodpovědní muži v organizaci Philadelphie, kteří museli učinit rozhodnutí.

O'Brien musel do 15. srpna podepsat s Philadelphií vstupní kontrakt do NHL, jinak by se z něho stal nechráněný volný hráč. A s ohledem na výše zmíněné s ne zrovna dobrými vyhlídkami.

Přesně k tomuto scénáři nakonec také došlo. Philadelphia smlouvu s O'Brienem nepodepsala a práv na něj se vzdala. Jako kompenzaci obdrží volbu ve druhém kole draftu 2024.

Jelikož se O'Brien ve Flyers neuchytil, stal se nechráněným volným hráčem a mohl začít hledat nový tým, který by měl o jeho služby zájem. Asi není potřeba zmiňovat, že z NHL se vytouženého lasa nedočkal.

Nakonec se ale na třiadvacetiletého centra přeci jen usmálo štěstí, když se dokázal dohodnout na jednoleté smlouvě v Torontu Marlies v AHL. Pro O'Briena se jedná o jedinečnou příležitost, jak se dostat na radar některého z týmů NHL. Pokud se mu v Marlies bude dařit.

Teprve v následujících měsících se ukáže, jestli chytí šanci za pačesy, nebo bude hráčem, který měl obrovský potenciál, ale do NHL se nikdy nedostal. Přinejmenším však dostane bývalá devatenáctka draftu šanci, aby o sobě dala vědět.

Share on Google+