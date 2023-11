Operace, co ukončuje kariéry. Kanea čeká hokej s kovovou kyčlí

Je to pokus o velkolepý návrat. O takový, jaký ovšem ještě nikomu nevyšel. V případě Patricka Kanea se mnohdy opomíná, jakýže typ zdravotní procedury má za sebou. Ve čtyřiatřiceti letech podstoupil zákrok zvaný "hip resurfacing", pro který tuzemská lékařská terminologie zatím český ekvivalent teprve hledá. Bude jednodušší si vše stručně popsat – povrch hlavice kyčelního kloubu je seříznut a nahrazen tenkou vrstvičkou hladkého kovu. Kloub by díky tomu snést i vysokou zátěž. A co profi hokej?

Nicklas Bäckström, Ed Jovanovski a Ryan Kesler.

Co mají všichni tři pánové společného?

Ano, mají ve sbírkách placku z olympiády. Zahráli si finále Stanley Cupu (švédský špílmachr dokonce slavil zisk Stanley Cupu). A také podstoupili onu operaci, o kterou tu běží. Hip resurfacing.

Co po ní v NHL předvedli?

Populární "Jovocop" zvládl v ročníku 2013/2014 po zdánlivě nekonečné desetiměsíční rehabilitaci 37 zápasů za floridské Pantery.

Na prsou nosil céčko, zapsal pět bodů. Nebylo to ovšem z jeho strany to pravé ořechové. Viditelně nestíhal. A po vyplacení ze smlouvy ukončil kariéru.

Americký univerzál Kesler s kovovým povrchem kyčle neodehrál ani minutu. Proceduru podstoupil v roce 2019 a vícekrát už jsme ho mezi mantinely NHL neviděli.

Bäckström se podobně jako Jovanovski vrátit dokázal, ovšem sami jistě v paměti vylovíte (a nebudete muset pátrat dlouho), že v dresu washingtonských Capitals byl v této sezoně jen svým stínem.

Odehrál osm mačů, jedinkrát asistoval, hořel směrem dozadu. A tak si řekl dost, zkraje listopadu oznámil, že si dává od NHL pauzu.

„Je to těžké rozhodnutí, ale cítím, že je v tuto chvíli s ohledem mé zdraví správné a jediné možné,“ uvedl znamenitý centr. „Chci poděkovat svým spoluhráčům, organizaci a fanouškům za jejich neustálou podporu."

Bäckströma operovaná kyčel natolik limitovala, že se – řečeno slovy zámořského novináře Grega Wyshynskiho – stal tak neefektivním hráčem, že s vrcholovým hokejem raději přestal. Zatím naneurčito.

Co ukáže Kane?

Trojnásobného šampiona Stanleyova poháru a vítěze těch nejprestižnějších cen, včetně Hart Memorial Trophy, bude fascinující sledovat.

Uvedené příklady nedávají důvod k bezbřehému optimismu, nicméně je třeba vnímat, že každé zranění je unikátní.

Že rozsah poškození jeho kloubu mohl být menší. Že se technologie, obzvlášť v medicíně, posouvají. Že nepotřeboval 10 měsíců na rehabilitaci jako Jovanovski. Detroitským Red Wings Kane za určité riziko stál.

Nepotřebují ho ve 100% formě, ve fazóně z jeho zlaté éry. Stačí jim, když bude natolik zdravý, aby byl platný. Již brzy uvidíme, zda mu to tělo dovolí.

