Opatrné mapování terénu. Přivede Carolina posilu pro play off?

Patří k milým překvapením ročníku. Carolina zatím drží druhou příčku v Centrální divizi a zdá se, že nezadržitelně míří do play off. Budou chtít Hurikáni kádr do vyřazovací části posílit? Velkým příchodům v tuto chvíli nic nenasvědčuje.

Uzávěrka přestupů je v plánu na 12. dubna. Jelikož se letošní trejdy neobejdou bez karantény, lze počítat, že výměny proběhnou spíš s předstihem než na poslední chvíli. Trenér Rod Brind’Amour se ale o žádné velké posily nehlásí.

„Právě teď se mi náš tým líbí. Nevidím důvod, proč se moc rozhlížet,“ řekl minulý týden.

Generální manažer Don Waddell minulou středu dodal, že samozřejmě neustále aktivně mapuje terén a hledá cesty, jak mužstvo vylepšit. Myslet je ale třeba hlavně na omezení vyplývající z platového stropu. Ten se v příštích letech rozhodně nahoru nepohne.

„Nějaký malý prostor máme, ale určitě ho není moc,“ upozornil Waddell.

Malinko nejistá zůstává situace v brankovišti. Petr Mrázek stále není schopen naplno chytat, přestože už před víc než dvěma týdny šly z klubu nadějné zprávy. James Reimer a Alex Nedeljkovic naštěstí lapají puky velmi dobře. S Mrázkem by nicméně tým měl být ještě silnější. Jakmile se Čech vrátí, počítá klub podle Waddellových slov s rotací všech tří gólmanů.

V poslední době se v souvislosti s Carolinou skloňovalo jméno Erica Staala, šestatřicetiletého veterána, nyní ve službách Buffala. V Carolině dělal v letech 2009-16 kapitána, nyní zastává tuto funkci jeho bratr Jordan. Dokonce spolu za klub z Raleighu hráli (2012-16), k obnovení spolupráce ale asi nedojde.

Hurikáni by byli radši, kdyby se jim doléčili zranění. Vedle Mrázka chybí hlavně Teuvo Teravainen, který je na listině zraněných od 20. března s potížemi v horní polovině těla. Problémy v horní části, pravděpodobně jde o žebra, vyřadily nedávno ze hry také Vincenta Trochecka.

Kdyby snad měl přibýt na seznam někdo další, možná bude muset Don Waddell reagovat. Nějaký zkušený útočník za „dobré peníze“ by podle místního tisku před play off bodnul.

