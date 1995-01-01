NHL.cz na Facebooku

NHL

Olympijská pauza? Pro Vegas je požehnáním i peklem

9. února 12:00

David Zlomek

Vegas Golden Knights vstupují do olympijské přestávky v rozporuplném rozpoložení. Na jednu stranu přišla pauza v momentě, kdy tým konečně chytil dech vítězstvími nad Vancouverem a Los Angeles, na druhou stranu se kabina proměnila v lazaret. Trenér Bruce Cassidy, který se v Miláně sám představí jako asistent u kanadské reprezentace, má však jasno: pro jeho klíčové muže žádný klid neexistuje.

Zatímco zbytek ligy bude regenerovat, devět hvězd Vegas vyráží do Itálie bojovat o zlato, což pro špičkový tým v honbě za Stanley Cupem představuje obrovský hazard se zdravím.

„Nejlepší hráči hrají nejvíc minut, a právě oni teď jedou reprezentovat své země,“ poznamenal Cassidy s tím, že skutečný dopad únavy uvidí až po finálovém zápase Kanady, kde má Vegas hned několik želízek v ohni.

Mezi devítkou vyvolených nechybí Jack Eichel a Noah Hanifin v dresu USA, Mark Stone, Shea Theodore a Mitch Marner za Kanadu či Tomáš Hertl jako jedna z hlavních opor české reprezentace. K nim se přidají i Rasmus Andersson (Švédsko) a Akira Schmid (Švýcarsko). Tato elitní skupina se místo odpočinku vrhne do turnaje s nejvyšší možnou intenzitou, zatímco jejich spoluhráči budou v Las Vegas léčit šrámy.

Právě zdravotní stav kádru je pro Vegas aktuálně největším strašákem. Přestávka by měla do sestavy vrátit obránce Braydena McNabba, brzy by se měli přidat i Brandon Saad a Colton Sissons. Horší je to ale se středem útoku, William Karlsson a Brett Howden jsou stále mimo a trenér zatím netuší, kdy uvidí na ledě brankáře Cartera Harta.

„Všichni doufáme, že kluci během téhle pauzy dostanou potřebnou péči a zotaví se, aby se mohli vrátit. Je to letos pro každého výzva se s tím vypořádat,“ přiznal obránce Hanifin, kterého čeká olympijský debut.

Navzdory marodce a nedávné černé sérii, kdy Vegas prohrálo sedm z osmi zápasů, se Golden Knights drží na čele Pacifické divize s náskokem čtyř bodů na Edmonton. Klíčem k jejich úspěchu byla schopnost krást body i v zápasech, kdy nehráli dobře nebo jim chyběly opory.

Po zhasnutí olympijského ohně v Miláně čeká Vegas brutální test, a sice 18 zápasů během pouhých 35 dnů. Všechno to začne 25. února ostrým derby v Los Angeles. Cassidy varuje, že návrat do NHL bude krutý zejména pro ty, kteří v Itálii dojdou až do finále. Emoční vyčerpání z případné bitvy o zlato mezi USA a Kanadou může být pro hvězdy Vegas stejně vyčerpávající jako fyzická námaha. Pro některé bude tato pauza restartem, pro jiné začátkem nejnáročnější fáze sezóny. Jak z toho Vegas vyjde?

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Dostálovy perné dny: nácvik bitek, The Offspring, (ne)pěkný let i bloudění. V jaké je formě?

9. února 17:00

Hertl: Roli prvního centra znám ze San Jose. Zmínil nejsilnější stránku Čechů

9. února 16:07

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Program, skupiny i nominace. Návrat hvězd z NHL

9. února 16:02

Ztracené týmy se vracejí. Buffalo nebo Anaheim cílí na přepis smutné historie

9. února 14:00

nhl.cz doporučuje

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

Na výměně Paláta s Hamiltonem makám každý den, hlásí GM Devils

15. ledna 9:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.