Olympiáda visí na vlásku, Jack Hughes se zranil na týmové večeři

16. listopadu 9:45Jakub Ťoupek
Jack Hughes zatím ve své kariéře pouze jednou překonal 62 utkání za sezónu. Aktuální ročník nebude výjimkou a opět si hvězda Devils nepřipíše ani 60 zápasů. Většinou se během utkání zraní a pak nehraje, tentokrát je důvod ale mnohem bizarnější.
Jednička draftu 2019 na zranění dlouhodobě trpí. Pouze v sezóně 22/23 se Jack Hughes dostal nad 62 zápasů. Tehdy jich odehrál 78 a získal skvělých 99 bodů. To je jeho bodové maximum, které ale v nejbližší době rozhodně nepřekoná.
Čtyřiadvacetiletý tahoun New Jersey se podle zámořských insiderů ve čtvrtek na týmové večeři nešťastně řízl do prstu a musel podstoupit operační zákrok. Podle Kristy Flanneryové, reportérky pokrývající dění okolo Devils, zmáčknul Hughes příliš silně skleničku, která praskla a pořezala ho do prstu.
Operace sice dopadla dobře, ale i tak má být Hughes na dva měsíce mimo hru. Po šesti týdnech dojde k dalšímu přehodnocení situace a možná se tak vrátí dřív, než hlásí původní prognózy. Nehokejové zranění, jak o něm referovala organizace, ale může amerického šikulu stát i nominaci na blížící se olympijské hry.
Pro hokejistu není nic horšího než se zranit těsně před velkou akcí. Stihnout by sice olympijské hry měl, otázkou ale bude Hughesova forma. Když je zdravý, patří bezpochyby k nejlepším hráčům v lize, po dvouměsíční pauze se ale s výkonností potkat nemusí a třeba se mu může vyhnout i nominace.
Zatím se mu dařilo. I díky jeho 20 bodům za 10 branek a 10 asistencí Devils vládnou Východní konferenci. Týmu ale bude jeho největší hvězda bezpochyby chybět. Za 2 měsíce se uvidí, v jaké pohodě se vrátí na led, a jestli si udrží téměř jasné místo v sestavě USA.
„Je to samozřejmě těžká situace,“ řekl k situaci trenér Keefe. „Je mi Jacka líto. Hrál tak dobře, loni v létě tvrdě pracoval, aby se vrátil do formy, a hrál velmi dobře, takže je to těžké pro něj i pro nás jako tým. Bohužel jsme si museli zvyknout na situace, kdy nám někdo vypadne ze sestavy, a pokračovat jako tým, takže to je to, co budeme muset udělat.“
Devils jsou momentálně také bez obránců Dougieho Hamiltona, Bretta Pesceho a Johnathana Kovacevice a útočníků Zacka MacEwena, Jevgenije Dadonova, Connora Browna a v řádech týdnů bude chybět i Cody Glass. Hamilton a Brown by se však měli na začátku příštího týdne vrátit k tréninku.
