Olympiáda? Udělám pro ni všechno, říká Bedard po premiérovém hattricku

30. října 19:00Tomáš Zatloukal
Takový večer ještě v NHL nezažil. Aby na jeho počest padaly na led čepice? A aby zároveň vyrovnal počin jedné z klubových ikon a hokejového baviče par excelence Jeremyho Roenicka? A aby nejrazantněji v kariéře zvedl své šance na olympijskou nominaci? Na mač s ottawskými Senátory si zkrátka Connor Bedard bude nějaký ten pátek pamatovat.
Bedard, to je jeden ze zlatých chlapců kanadského hokeje. Nenechte se zmást, když se zrovna více mluví třeba o Macklinu Celebrinim, na jedničku draftu z roku 2023 se v kolébce nejrychlejšího kolektivního sportu na planetě nezapomíná.
Však také zámořští novináři jeho čtyřbodovou show, třetí v NHL a za Blackhawks (tím se vyrovnal JR v chicagské kronice) ihned využili k rozproudění debaty o olympijských hrách.
Může se dvacetiletý supertalent dostat do výpravy, co zamíří do Itálie pod pět kruhů? "Kanada má tolik úžasných hráčů, konkurence je obrovská, takže jednoduše nikdy nevíte... Ale udělám všechno pro to, abych se tam dostal," povídá Bedard.
V širším výběru 26 forvardů nechyběl a do sezony vstoupil náramně... 12 bodů v 10 zápasech. Šest tref a navrch životní představení... "Byl to patrně nejlepší výkon jeho dosavadní kariéry," píše o duelu se Sens zámořský web The Score.
Nejenom díky bodovému součtu, ale také především díky tomu, jak na něj proti Ottawě Bedard dosáhl. Žádné šmudly, žádné náhody... naopak, ukázka jeho prvotřídních dovedností, včetně pohotové a úchvatně přesně střely.
Jenže olympijské hry jsou i tak pro něj spíše tuze obtížně dosažitelnou metou než hotovou věcí.
Přednost mají logicky borci, kteří byli nominováni v rámci úvodní šestky "vyvolených". Poté osvědčení reprezentanti, obzvlášť ti, co se blýskli na Four Nations. A pak? Pak už je to tak těsné jako spáry na egyptských pyramidách.
To už i velbloud projde snáz uchem jehly... navíc když zavadíte o pokročilé statistiky - byť Bedard zapracoval na bruslení a je víc než o míli rychlejší než loni (strčí tak do kapsy téměř 80 procent hokejistů ve věhlasné lize), ve hře pět na pět pořád mnohdy nestíhá.
Soupeři jeho lajnu notně přehrávají. Defenzíva a hra bez kotouče? Zjevné Bedardovy slabiny, napříč NHL podprůměr. A tak se mu sluší hlavně poblahopřát k premiérovému hattricku, Sám ví, že ho podstupuje téměř mission impossible. Přistupuje k ní zdravě: "Budu se dál soustředit na NHL a na Chicago."
Na to, aby ze Černé jestřáby válel. Naco to bude stačit? To se uvidí...
