Olofsson věří v lepší sezonu. Ví, kde je zakopaný pes

Jestli se někomu i v horších dobách Sabres dařilo, byl to Victor Olofsson. Švédský šikula, jenž vyniká zejména svou střelou, se vypracoval mezi klíčové útočníky Buffala a je pevnou součástí budoucnosti týmu. Týmu, který chce být mnohem lepší než v uplynulých letech. A Olofsson ví, kde leží klíč.

Ať už se v Buffalu zeptáte kohokoliv, řekne vám, že v týmu něco je. To „něco“ ukázali Sabres ke konci ročníku. V posledních 28 zápasech zvítězili hned v 16 a dokázali potrápit nejeden kvalitní tým. Velkou roli sehrál i Olofsson, ten si totiž v těchto zápasech připsal hned 25 bodů.

„Nějak jsme si našli cestu k tomu, abychom si to užívali a hráli dobrý hokej,“ vzpomíná. „Když se vám daří, moc o věcech nepřemýšlíte, prostě hrajete.“

A právě zde Olofsson našel klíč k úspěchu: „Ale nejde to tak mít jen na konci ročníku, musíme tak hrát celou dobu! Dělá to problém nejen týmu, ale i mně samotnému."

Chtělo by se říct, že to přijde se zkušenostmi, ale Olofsson už není žádný vykukaný mladík. Je mu sedmadvacet let, draftován byl už v roce 2014. Dlouho hrál první ligu ve Švédsku, pak se natrvalo přesunul do Buffala.

„Jako tým jsme udělali velký krok,“ byl spokojený. „Mentalita se tu změnila. Hráli jsme dost dobře a byli jsme vyrovnaným soupeřem pro spoustu kvalitních týmů. Jestli se nám na to podaří navázat hned ze začátku sezony, budeme hodně dobří.“

Kromě týmového úspěchu ho rozhodně žene i touha osobní. V létě podepsal kontrakt jen na dva roky. Sice za slušné peníze (4,75 milionů dolarů), ale s tím, že má právě dvě sezony na to, aby si zasloužil životní smlouvu. Ať už v Buffalu, nebo někde jinde.

