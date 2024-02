Olofsson by rád změnil působiště. Chci hrát hokej, musím myslet na sebe, říká

O tom, že by švédský útočník Victor Olofsson mohl změnit působiště, se spekuluje už řadu let. Zatímco ale v minulých sezonách o něj byl zájem díky jeho výkonům a Olofsson v Buffalu přesto zůstal, letos by rád změnil dres na vlastní žádost. V rozhovoru pro The Buffalo News to potvrdil samotný hokejista, který požádal generálního manažera Kevyna Adamse o výměnu.

„Ano, je to tak,“ odpověděl Olofsson na otázku, jestli byl za Adamsem kvůli výměně z Buffala. „Nebudu o tom lhát. Musím a chci hrát hokej, což se zrovna teď neděje. Vždycky musíte myslet především na sebe a svou kariéru,“ poznamenal švédský hokejista, jenž to má sice v Buffalu rád, ale současný vývoj situace zkrátka jeho setrvání nenahrává.

„Vždy jsem se tu měl skvěle a miluju to tady, ale musím prostě myslet na sebe. Kdyby se naskytla příležitost odejít jinam, kde budu moci hrát, bylo by to ideální,“ vysvětlil.

Osmadvacetiletý Olofsson platil v minulých sezonách za spolehlivého střelce a produktivního hokejistu. Své maximum zaznamenal v sezoně 2021/22, když posbíral 49 kanadských bodů za 20 branek a 29 asistencí. V minulé sezoně si pak stanovil střelecký osobák, když nasázel 28 gólů. Jenže v této sezoně je vše jinak.

Hlavní důvody jsou, že Olofsson dostal spíše defenzivnější úkoly a od začátku sezony nedostává tolik prostoru na ledě. Zatímco v minulých letech hrál kolem 15 minut na utkání, v této sezoně nemá v průměru ani 12 minut. To vše má za následek, že zaznamenal doposud jen čtyři góly a osm asistencí. Od začátku ledna pak Olofsson nastoupil jen do pěti utkání, jinak seděl na tribuně jako zdravý náhradník.

A to se rodákovi z Ornskoldsviku pochopitelně nelíbí. Je v nejlepších letech a chce hrát.

„Upřímně řečeno si myslím, že když jsem hrál, tak jsem hrál dobře. Jenže nehraju v roli, kterou jsem měl v minulosti, což je pro mě výzva. Dostal jsem víc defenzivnějších úkolů, se kterými jsem si podle mě poradil dobře,“ vysvětloval důvody, proč není tak produktivní jako v minulých letech.

Defenzivní útočníci ze třetí či čtvrté formace se totiž prosazují o poznání méně, což je i případ Olofssona, který věří, že pokud by v jiném týmu dostal jinou roli, tak jeho produktivita půjde zase nahoru.

Olofssonovi po této sezoně skončí dvouletá smlouva na 4,75 milionu dolarů ročně. Právě takto vysoký kontrakt může být důvodem, proč Olofsson nakonec dres do konce základní části nezmění. To si také sám uvědomuje: „Vzhledem k prostoru pod platovým stropem není snadné mě teď přesunout. Doufám, že lidé viděli, co umím, ale také vím, že není snadné vsadit na kluka, který toho moc neodehraje. Je to zvláštní a těžká situace, ale člověk to musí brát den po dni, tvrdě pracovat a být připraven na všechno, co se stane,“ dodal.

Švédský útočník bude v létě nechráněným volným hráčem a je vysoce pravděpodobné, že okusí červencový trh. S ohledem na to, v jaké pozici se u Sabres nachází, je jeho setrvání v organizaci nereálné.

