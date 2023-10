Okposo pod palbou kritiky, vyřadil Makara. Tohle bylo na suspendaci, slyší

Byla to chvíle, při které všem pravověrným fanouškům špičkového hokeje přeběhl mráz po zádech. Cale Makar zcela nekoordinovaně vletěl do mantinelu, nohy zkroucené do prapodivných tvarů. Jednoho z nejlepších bruslařů současnosti – a novodobého Bobbyho Orra – tam poslal nebezpečný štulec.

Autor postrčení, které vyřadilo Makara ze hry?

Kyle Okpsoso.

Buffalský kapitán se pokoušel ve 33. minutě prodrat k puku, ovšem výsledek jeho snahy byl málem pro coloradské Laviny katastrofální.

Největší favorit na (další) zisk Norrisovy trofeje se bez možnosti jakékoliv reakce čelně střetl s hrazením a ledovou plochu pak opouštěl za doprovodu týmového medika. S tváří zkřivenou bolestí, kulhající.

Mnozí se začali strachovat o jeho pravé koleno, které patrně schytalo nejtvrdší ránu. Naštěstí se Makar po přestávce vrátil do boje.

Zákeřnost. Nebezpečný zákrok. Špinavost.

Na adresu Okposa okamžitě mířila kritika, protože strčil do hráče v krajně zranitelné pozici. A samozřejmě, navrch šlo o jednu z největších ligových hvězd.

Makar is back playing in the third period.



Regardless, don’t like this sequence at all. Okposo is far from a dirty player, but this is a dangerous shove. No penalty. Should be suspension worthy. One of the best skaters in the league didn’t just wipe out with pressure. https://t.co/9vPFhiLWRP