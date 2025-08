Oilers zvažují osmiletý kontrakt pro oporu obrany. Chytrý tah, nebo risk?

Edmonton by si rád pojistil další klíčový kámen obrany. V hledáčku je Jake Walman, ale osmiletý kontrakt pro devětadvacetiletého beka by mohl být sázkou na časovanou bombu.

Spekulace ohledně možného dlouhodobého prodloužení smlouvy pro Jakea Walmana rozvířil insider Bob Stauffer v pořadu Oilers Now. A i když zatím nejde o nic oficiálního, téma rezonuje mezi fanoušky i experty.

„Je tu něco, co může Edmonton nabídnout, a ostatní kluby ne. A to je osmiletá smlouva,“ řekl Stauffer s tím, že tento scénář by mohl dávat smysl právě pro Walmana. Generální manažer Stan Bowman přiznal, že s agenty Walmana i Mattiase Ekholma už proběhly předběžné rozhovory.

„Zatím jsme si vyměnili pár názorů. Očekávám, že v příštích šesti týdnech si k tomu sedneme konkrétněji,“ řekl Bowman. „Když identifikujete hráče, kteří vám mohou pomoci nejen letos, ale i do budoucna, dává smysl je zavázat na delší dobu.“

Walman přišel do Edmontonu výměnou, která stála Oilers první kolo draftu. Ale během play-off 2025 ukázal, že za to stál – tvrdý bek s ofenzivními instinkty, spolehlivý na puku i v soubojích. Vytvářel hru pro Connora McDavida a Leona Draisaitla a byl stabilním článkem druhé obranné dvojice po boku Johna Klingberga.

Za loňských 3,4 milionu dolarů byl výrazně podhodnocený. Jenže pokud má teď podepsat osmiletou smlouvu s ročním cap hitem přes 4 miliony, je na místě otázka: vydrží na top úrovni dost dlouho, aby se to vyplatilo?

Z pohledu Edmontonu může mít osmiletý deal i své výhody. Pokud Walman souhlasí s nižším ročním cap hitem (např. kolem 4,3 milionu) výměnou za jistotu dlouhodobého kontraktu, dostane tým hráče v jeho „prime“ za relativně dostupnou cenu. Při šikovně sestavené smlouvě by mohli Oilers i případně hledat cestu, jak se později zbavit vysokého závazku.

Reálně ale nelze čekat, že Walman bude ještě v 36 letech hrát pravidelně v první čtyřce. V závěru kontraktu bude spíš otázkou, jestli zvládne roli šestého beka nebo zůstane zdravý vůbec.

