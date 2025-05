Oilers ztratili zápas za šest minut. Tohle musíme uhrát, zlobil se Draisaitl

Edmonton Oilers odehráli v úvodním utkání finále Západní konference dvě výborné třetiny. Vstoupili do třetí části s vedením 3:1, kontrolovali hru pět na pět a jejich ofenzivní hvězdy byly dominantní. Přesto odešli z ledu poraženi 3:6. Dallas Stars otočili skóre během prvních šesti minut závěrečné třetiny, kdy využili tři přesilové hry a připsali si první bod v sérii.

„V tomhle směru musíme být mnohem dospělejší,“ řekl po zápase Leon Draisaitl, který zaznamenal gól a dvě asistence během prvních čtyřiceti minut. „Takhle ztratit zápas? To je neakceptovatelné.“

Právě Draisaitl stál na začátku nešťastného úseku, když jeho ztráta kotouče vedla k prvnímu gólu Dallasu. Klíčový zlom však nastal na začátku třetí třetiny – Edmonton inkasoval tři góly v oslabení během necelých šesti minut. „Zabije to momentum. Pak už jen honíte zápas. A ten se od toho okamžiku zcela změní,“ dodal Draisaitl.

Dallas využil přesilovky po faulech Coreyho Perryho a Evandera Kanea. Miro Heiskanen snížil hned v první minutě třetí třetiny, poté skórovali Roope Hintz a Matt Duchene. Oilers nestačili reagovat.

„Na oslabení musíme být lepší, každý jeden z nás. Ať už jde o vyhrané souboje, vyhození, bloky. Dnes jsme to dostatečně nedokázali,“ zhodnotil obránce Darnell Nurse. „Pokud Stu (Skinner) nevidí puk, pak ho musíme zablokovat.“

Brankář Stuart Skinner inkasoval pět gólů, ale nebyl jediný, komu se třetí třetina vymkla. „Je to těžké. Tohle se nesmí stát, zvlášť v play-off, proti týmu, jako je tenhle. Vědí, jak dávat góly. I my jsme zkušení, ale dnes jsme to prostě nechali uklouznout.“

„Naše hra pět na pět byla podle mě výborná,“ dodal Nurse. „Musíme toho víc využívat. Víme, že Dallas má silnou přesilovku. V předchozích sériích jsme ukázali, že když se držíme mimo trestnou lavici, máme navrch.“

Kouč Kris Knoblauch shrnul zápas s nadhledem: „Myslíte si, že už to máte pod kontrolou, a pak vás to rychle vrátí na zem. Měli jsme zápas ve svých rukou a pak jsme ho ztratili. Ale jedno, jestli prohrajete 6:3, 1:0 nebo v prodloužení – prohrou to zůstává.“ Možnost na nápravu bude v noci na sobotu.

