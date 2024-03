Oilers získali žádaného centra, ale nekončí. Chceme ještě beka, jedeme all-in, hlásí Holland

Že není na co čekat a že se jede bez debat na Stanley Cup? To je z Edmontonu slyšet každý rok, co je v něm Connor McDavid. Někdy od médií, někdy od činovníků klubu. Ken Holland, generální manažer klubu, o tom ví. A také tak jedná.

Na začátku sezony změna trenéra, nyní příchod Adama Henriqueho z Anaheimu. Příchod žádaného centra, který se výborný do útoku i do obrany.

"Snažíme se vyhrát teď, snažíme se v play off dojít co nejdál," řekl Holland s tím, že z Kalifornie v jednom balíčku přišel i obránce Sam Carrick. "Právě nastal ten čas, jedeme all-in."

Edmonton se vzdal volby v prvním kole draftu v tomto roce a podmíněné volby v pátém kole v roce příštím, rovněž poslali Tampě Bay volbu ve čtvrtém kole v roce 2026, aby si ponechali 25 procent Henriqueho smlouvy.

"Vím, že výběr v prvním kole byl pro generálního manažera Ducks Pata Verbeeka opravdu důležitý," popisoval Holland. "V posledních deseti dnech jsme se ohledně výměny moc nepohnuly, nakonec z dohody vyplynulo, že získáme oba hráče, že se oběma hráčům sníží platy na polovinu. Anaheim dostal, co chce, a my jsme získali dva hráče a taky trochu více prostoru pod platovým stropem, abychom mohli ještě něco udělat."

Je zřejmé, že Oilers před uzávěrkou přestupů, která je v pátek ve 21 hodin českého času, neskončili. Ba naopak.

"Budu pokračovat v rozhovorech s týmy o dalším zkušeném obránci," prozradil Holland. "Uvidíme. Záleží na tom, co bude k dispozici, záleží na tom, jaká bude cena. Je zřejmé, že jsme v posledních dvou nebo třech letech utratili nějaký draftový kapitál.

Zároveň ale otevřeně dodal, že žádná přestupová bomba typu Noah Hanifin se nechystá.

"Líbí se nám obránci, které máme. Myslím, že pokud něco uděláme, bude to něco, co přivede sedmého beka, někoho do rotace,“ zakončil.

