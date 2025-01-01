Oilers vsadili na kontinuitu. Trenér Knoblauch dostal novou smlouvu

4. října 10:00David Zlomek
Edmonton si po dvou cestách do finále Stanley Cupu pojistil muže, který tým dokázal nastartovat. Kris Knoblauch, jenž převzal Oilers v krizovém momentu sezony 2023/24, podepsal nový tříletý kontrakt. Ještě v létě nebylo jisté, zda se klub s trenérem domluví, ale jednání v září nabralo rychlý spád a obě strany se shodly dřív, než začne nový ročník.
Knoblauch nastoupil na lavičku Oilers v době, kdy tým tápal a začal ztrácet kontakt s čelem ligy. Pod jeho vedením se Edmonton okamžitě zvedl, během 151 zápasů má bilanci 94–47–10 a nejlepší bodové procento v historii organizace. Hned ve své první sezoně dovedl mužstvo do finále Stanley Cupu a úspěch dokázal zopakovat i napodruhé. Něco podobného se naposledy povedlo legendárnímu Scottymu Bowmanovi v éře expanze NHL na konci 60. let.
Úspěchy Oilers samozřejmě stojí i na superhvězdách, jako jsou Connor McDavid a Leon Draisaitl, ale právě Knoblauch dokázal přetavit jejich ofenzivní sílu v opravdovou jízdu i v play-off. Předchozí trenéři zvládali sbírat body v základní části, ale tým se nedokázal dostat přes druhé kolo. S Knoblauchem přišel dlouho očekávaný průlom.
Podpis trenéra zároveň zapadá do širší strategie vedení. Generální manažer Stan Bowman otevřeně mluví o potřebě stability a dává najevo, že chce kolem McDavida vybudovat prostředí, které ho přesvědčí zůstat i po vypršení současné smlouvy. Není tajemstvím, že právě McDavid měl vliv na Knoblauchovo jmenování už před dvěma lety, znali se z juniorského působení v Erie Otters.
Knoblauch sice zatím v NHL nesbírá individuální trofeje, ale jeho výsledky mluví za vše. V nižších soutěžích byl vyhlášen trenérem roku OHL a vedl tým na AHL All-Star Game. V Edmontonu dokázal uklidnit kabinu, dát týmu jasnou strukturu a přetavit talent v konzistentní vítězství. Přijde i kýžený pohár?
