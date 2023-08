Oilers se blíží k dohodě s bekem budoucnosti. Čeká se krátká smlouva

Jestli je něco, co se u Edmontonu kritizuje, je to obrana. Jedním ze světlých bodů je rozhodně Evan Bouchard. S tím Oilers počítají i do budoucna. Situace s končící smlouvou se poněkud zamotala, nicméně podle zámořských novinářů se vše blíží rozuzlení.

Informuje o tom Frank Seravalli, jenž řekl, že se podařilo výrazně pokročit na cestě k prodloužení smlouvy Evana Boucharda s Edmontonem.

Seravalli také prozradil, že se bude jednat o klasický model překlenovací smlouvy. Ačkoli dohoda ještě není formálně dokončena, Seravalli ji označil za víceméně hotovou, přičemž předpokládá dvouleté trvání a roční hodnotu kolem 3,8 milionu dolarů.

Kurt Leavins z deníku Edmonton Journal tuto informaci potvrdil, stejně jako potvrdil probíhající jednání a předpokládal brzké uzavření dohody.

Tento přístup má pro hráče strategický význam, neboť má za cíl vyvolat vyšší kvalifikační nabídku po konci smlouvy, tedy po sezoně 2024-25. Lepší výkony zaručí lepší peníze.

Pokud se Oilers opravdu podaří Boucharda udržet za rozumnou cenu, bude to pro Edmonton velká výhra, protože Bouchardova role prošla po zisku Mattiase Ekholma výraznou změnou.

Zatímco dříve řídil přesilovku týmu Tyson Barrie, jeho odchodem v rámci obchodu s Nashvillem se Bouchardovi otevřela významná příležitost. Díky této výměně se Bouchard dostal do první čtyřky vedle Ekholma a stal se řídícím prvkem na modré čáře v nejlepší přesilovkové formaci ligy.

Od výměny Ekholma strávil Bouchard v přesilovkách na ledě v průměru 3 minuty a 44 sekund na zápas, což v přepočtu znamená přibližně 306 minut v přesilovkách za celou 82zápasovou sezonu. Kdyby udržel současnou produktivitu, znamenalo by to 35 přesilovkových bodů.

Bouchardův potenciál překonat hranici 60 bodů, o čemž se v jeho raných letech hovořilo, se tak zdá být reálný.

