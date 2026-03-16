Oilers s nožem na krku. Zachrání sezonu hvězdná ofenziva, nebo změna v brankovišti?

26. dubna 12:00

David Zlomek

Edmonton Oilers se před klíčovým čtvrtým zápasem série proti Anaheimu nacházejí v hluboké nejistotě. Po porážce 4:7, která poslala Ducks do vedení 2:1 na zápasy, trenér Kris Knoblauch otevřeně přiznal, že tým zvažuje změnu v brankovišti.

Connor Ingram, který odchytal úvodní tři duely, v nich inkasoval tvrdé rány. Jeho průměr 4,70 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 84,9 % jsou pro ambiciózní Oilers alarmující. „V dnešní NHL se málokdy stává, že by jeden brankář odchytal úplně všechny zápasy v play-off,“ poznamenal Knoblauch. „Máme dva dobré gólmany, kterým věříme, a už před začátkem vyřazovacích bojů jsme cítili, že v určitém bodě budeme muset ke změně sáhnout.“

Na sobotním tréninku se v bráně, jež měla značit situaci jedničky, objevil Tristan Jarry, kterého Edmonton získal během sezony z Pittsburghu výměnou za Stuarta Skinnera. Jarry sice v základní části v dresu Oilers nijak neoslnil, ale jeho zkušenosti z velkých zápasů by mohly být tím, co defenzíva týmu momentálně potřebuje.

Knoblauch sice oficiálně jméno pro nedělní bitvu neoznámil, ale indicie reportérů přímo z tréninkové haly mluví jasně pro Jarryho. Kromě brankářské otázky musel kouč odpovídat i na dotazy ohledně absence největších hvězd. Connor McDavid ani Leon Draisaitl se na ledě neobjevili, což však Knoblauch označil za pouhý odpočinek.

Pro Edmonton je nedělní zápas kritický. Pokud by se Ducks ujali vedení 3:1, naděje na postup by se nebezpečně ztenčily. Tým se proto nesoustředí jen na to, kdo bude stát v masce, ale i na celkové zlepšení defenzivní činnosti, která v minulém zápase dovolila soupeři nasázet sedm gólů z pouhých 38 střel. „Věříme oběma klukům, že jsou schopni naskočit a vyhrát nám zápas,“ dodal Knoblauch.

