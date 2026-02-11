Oilers před dilematem: Obětovat budoucí hvězdu za veterána v životní formě?

12. února 11:30David Zlomek
Spekulace o tom, že Edmonton Oilers a Toronto Maple Leafs řeší před uzávěrkou přestupů jen drobné výměny, vzaly definitivně za své. Insider David Pagnotta totiž odkryl, že skutečným bodem zájmu je zkušený obránce Oliver Ekman-Larsson. Pokud však Edmonton o švédského beka skutečně stojí, bude muset sáhnout do své pokladny s talenty mnohem hlouběji.
Toronto dává jasně najevo, že nic tuctového k dohodě stačit nebude. Pagnotta odhalil, že požadavky generálního manažera Brada Trelivinga začínají u nejlepšího prospekta Oilers Isaaca Howarda. „Leafs ho nevymění za například Andrewa Mangiapaneho a výběr v draftu. Pravděpodobně se díváte na někoho jako Howard ve větším balíčku,“ uvedl insider.
Cena je tak vysoká kvůli kombinaci Ekman-Larssonova platu a faktu, že letos hraje v životní formě. Čtyřiatřicetiletý bek se 34 body v 57 zápasech útočí na své kariérní maximum. Pro Edmonton je to sice lákavá posila pro levou stranu obrany, ale obětovat kvůli němu Howarda představuje pro klub obrovské dilema.
Isaac Howard je čerstvým držitelem Hobey Baker Award a v AHL aktuálně válí v dresu Bakersfield Condors tempem bodu na zápas. Edmonton ho získal teprve před sedmi měsíci z Tampy a v organizaci je považován za budoucí hvězdu první lajny. Vzdát se takového talentu za hráče, kterému bude v létě pětatřicet let, je pro generálního manažera Stana Bowmana značně riskantní krok.
Oilers jsou sice v režimu „teď, nebo nikdy“ a touží po okamžitém úspěchu v play-off, ale risk s Ekmanem-Larssonem je dlouhodobý. Pokud Toronto nesleví ze svých nároků nebo transakci nerozšíří o další jména, jako je Nicolas Roy, zůstane tento obchod pravděpodobně jen u spekulací. Cena za okamžité posílení defenzivy je totiž v tuto chvíli nastavena extrémně vysoko.
