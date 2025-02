Oilers na trhu? Brankáře nehledáme, potvrdil šéf klubu

Začátek sezony? Ten už je pro Edmonton Oilers dávno zapomenut. Tým, který vstoupil do ročníku vlažně, se od listopadu proměnil v jednoho z nejlepších kandidátů na Stanley Cup. Logicky se tak očekává, že před trade deadline bude obchodovat.

„Nezačali jsme ideálně,“ přiznal generální manažer Oilers Stan Bowman pro The Athletic. „V říjnu jsme nehráli špatně, ale výsledky nepřicházely. Pak se zlepšily přesilovky, brankáři začali chytat lépe a od té doby jsme velmi konzistentní.“

Bowmanovo tvrzení potvrzují i čísla – Oilers patří mezi nejlepší defenzivní týmy ligy, když inkasují méně než Kings nebo Hurricanes. Ačkoliv během léta ztratili několik beků, nově složená obrana v čele s Mattiasem Ekholmem, Evanem Bouchardem a Darnellem Nursem funguje skvěle.

I když se Edmonton pyšní vyváženým týmem, před uzávěrkou přestupů 7. března stále zvažuje možnosti posílení. Podle Bowmana je prioritou levý obránce, který by rozšířil hloubku defenzivy.

„Na levé straně máme tři výborné beky – Ekholma, Kulaka a Nurse. Ale pokud by se někdo z nich zranil, chybí nám zkušenější náhradník,“ vysvětlil.

Další možností je posílení útoku, konkrétně třetích až čtvrtých formací. V hledáčku by mohl být fyzicky silný hráč, který by přidal týmu důraz a pomohl v případné sérii proti Vegas.

„Vegas má vysoké, mobilní obránce. Přes ně se hůře prosazuje, pokud nemáte podobný typ hráčů. Někdo jako Jordan Greenway z Buffala by se do našeho bottom six skvěle hodil,“ zmínil bývalý obránce Oilers Jason Strudwick.

Ačkoliv se v médiích objevily spekulace o výměně brankáře, Bowman to vylučuje. Stuart Skinner podává stabilní výkony a Calvin Pickard vyhrál 10 z posledních 11 zápasů.

„Oba od listopadu chytají výborně. Nechápu, odkud ty spekulace přicházejí. Věříme jim a jsou jedním z důvodů naší konzistence,“ zdůraznil Bowman.

Oilers ukázali v sezoně mentální sílu. I když v některých zápasech prohrávali 0:2 nebo 0:3, tým nepodlehl panice a dokázal se vrátit do hry.

„Máme vyspělou kabinu, která se nenechá rozhodit. Věří si a drží se své hry. A to je přesně ten přístup, který budete potřebovat v play-off,“ uzavřel Bowman.

Se současnou formou mají Oilers všechny předpoklady dojít daleko. A možná konečně dokončit nedokončenou práci z minulých let.

