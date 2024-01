Oilers na prahu historie. Názory na delší pauzu se ale různí

Edmonton Oilers hodil řeči a špatný začátek sezony za hlavu a nyní je s přehledem vládce současného dění. Šestnáct výher za sebou je vyrovnání historie, její překonání je na dosah. Do všeho ale vlezla přestávka kvůli Utkání hvězd. Nebo je to vlastně dobře?

Edmonton v sobotu porazil Nashville 4:1 a připsal si 16. vítězství v řadě, čímž vyrovnal rekord NHL, který drží Pittsburgh Penguins z devadesátých let (17). Oilers však budou přibrzdění, neboť budou mít devět dní volno.

„Vždycky, když vyhráváte zápasy, nechcete přestávku, ale myslím, že spousta kluků je trochu potlučená a potřebuje si odpočinout," řekl trenér Kris Knoblauch. „Myslím, že právě teď kluci tak moc tlačili na pilu, že o té sérii vědí. Je dobré dát se dohromady tak, aby se všichni vrátili a načerpali síly na další část sezóny."

Série, která začala 21. prosince vítězstvím 6:3 na ledě New Jersey Devils, se vyrovná druhé nejdelší sérii v historii NHL, kterou v sezoně 2016/17 zaznamenali Columbus Blue Jackets.

Spolu s tím Oilers překonali svůj předchozí rekord devíti výher v řadě, který stanovili v sezóně 2000/01, a stanovili rekord nejdelší vítězné série kanadského týmu na 13, čímž překonali rekord Montrealu z let 1967/68. Edmonton také v posledních 14 zápasech nedostal více než dva góly.

„Myslím, že výjimečné je to, že mají podíl všichni," řekl Connor McDavid. „Táhneme za jeden provaz. Nebyl to jeden nebo dva kluci, byl to celý tým.“

Série je to vskutku parádní zvlášť, když se uváží, jak nepravděpodobná se zdála, když Oilers začali s bilancí 2-9-1 a byli na dně tabulky. Tyto problémy vedly k tomu, že 12. listopadu byli trenér Jay Woodcroft a asistent Dave Manson nahrazeni Knoblauchem a Paulem Coffeym.

Od té doby se Oilers výrazně zlepšili a pod vedením Knoblaucha mají bilanci 26-6-0.

"Je to výjimečné, je potřeba hodně dobrého úsilí a hodně dobrých zápasů, aby se člověk dostal k takovému číslu," řekl k sérii útočník Leon Draisaitl. "V posledních třech zápasech jsme byli trochu nedbalí, ale taky jsme měli několik individuálních výkonů, které nám přinesly výhry. I to někdy potřebujete. Je to skvělá série."

O její prodloužení, které by stanovilo historické maximum, se McDavid a spol. budou snažit 7. února, kdy se postaví Vegas Golden Knights.

