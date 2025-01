Oilers hledají zadáka! Anaheim možná nabízí řešení

Edmonton Oilers hledají obránce, který by posílil jejich řady před uzávěrkou přestupů. Anaheim Ducks se mezitím chystají k dalšímu obchodu a na seznamu dostupných hráčů mají zkušeného beka Briana Dumoulina. Spojí se jejich cesty?

Edmonton Oilers se aktivně rozhlížejí po trhu s hráči a jejich prioritou je získat kvalitního obránce před uzávěrkou přestupů 7. března. Jak uvedl David Pagnotta v pořadu The Powerplay, Oilers se zaměřují na praváka, ale nevylučují ani možnost leváka, pokud by nabídka byla výhodná.

Situaci však komplikuje nejistota ohledně Evandera Kanea, který je stále na listině dlouhodobě zraněných. Pokud by Kane nebyl schopen hrát až do konce základní části, Oilers by mohli využít přes 5 milionů dolarů prostoru v platovém stropu, což by otevřelo nové možnosti pro přestupovou strategii.

Mezitím Anaheim Ducks pokračují ve své přestavbě a generální manažer Pat Verbeek zůstává aktivní na přestupovém trhu. Po výměně Cama Fowlera a příchodu Jacoba Trouby jsou Ducks připraveni poslat dál další zkušené hráče. Jedním z nich je i obránce Brian Dumoulin, jehož smlouva s ročním zatížením platového stropu 3,15 milionu dolarů vyprší na konci sezony.

Dumoulin, 33letý obránce s defenzivním zaměřením, přitahuje zájem několika týmů, mezi nimiž jsou Edmonton Oilers, Dallas Stars, Ottawa Senators a Winnipeg Jets. V této sezoně odehrál za Ducks 37 zápasů, připsal si osm asistencí a v průměru strávil na ledě téměř 20 minut za zápas.

Podle Pagnotty by mohl být Dumoulin vhodnou volbou pro Oilers, kteří potřebují posílit zadní řady. „Oilers mají v hledáčku několik obránců, včetně Dumoulina z Anaheimu,“ uvedl Pagnotta. Mezi další jména spojovaná s Edmontem patří David Savard z Montrealu či Ivan Provorov z Columbusu.

