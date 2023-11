Oilers hledají gólmana. Pozornost stočili do Montrealu

Edmonton je díky Connoru McDavidovi věčné téma. O to větší bylo na začátku sezony, kdy Oiles hráli velmi špatně, gólmani jim nechytali, jeden pětimilionový jim skončil na farmě a v neposlední řadě se změnil trenér. Ruch kolem tohoto klubu pokračuje i nadále, jelikož se rozbíhají spekulace o výměně.

A zcela pochopitelně jde o posílení gólmanského postu. „Oilers i nadále pokračují v hledání gólmana,“ potvrdil v sobotu novinář Elliotte Friedman. „A to hned v řadě týmů.“

Včetně Montrealu, který si hýčká hned tři borce s kvalitami NHL. „Například v Montrealu se dívají na všechny tři jejich brankáře,“ dodal Friedman.

Jmenovitě jde o Jakea Allena, Sama Montembeaulta a Caydena Primeaua. Je jasné, že tato situace je dlouhodobě neudržitelná.

Všichni tři chtějí chytat, nicméně ani jeden z nich nepůjde na farmu. Proč? Všichni by museli na waiver listinu, ze které by si je mohl kterýkoliv tým stáhnout. Dá se čekat, že by se v každém případě našel alespoň jeden tým, který by si nenechal příležitost mít gólmana takových kvalit zdarma ujít.

Zvlášť první dva jmenovaní zažívají povedený start. Allen odchytal sedm zápasů s procentuální úspěšností zákroků 91,1 % a s přibližně pěti chycenými góly nad očekávání.

Montembeault má podobná čísla a ještě k tomu o pět desetin lepší průměr inkasovaných gólů na zápas.

Situace je ale však celkem jasná. Allen je jednička týmu, navíc je podepsaný na tuto a další sezonu za téměř čtyři miliony dolarů ročně. S tím by se Oilers těžko prali.

To Montembeault má smlouvu do konce ročníku za nicotný milion dolarů, mladý Primeau na 890 tisíc a dva roky.

„Nemyslím si, že je něco na spadnutí, nicméně Oilers pokračují v mapování terénu. Nechtějí udělat nějaký nesmyslný přestup, kterého by mohli litovat, dávají si záležet,“ dodal Friedman.

