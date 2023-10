Ofenzivní smršť? Washington k sobě dal Carlsona se Sandinem

Tradiční představa o obranných dvojicích říká, že ofenzivně laděný hráč by měl hát s tradičnějším typem obránce, který exceluje v defenzivě. Trenér Capitals Spencer Carbery se tomuto očekávání vzpírá, jelikož vedle sebe dal Rasmuse Sandina a Johna Carlsona.

Ti dva spolu bruslili po celý tréninkový kemp a společně odehráli také přípravné zápasy.

A nebylo to poprvé, Sandin a Carlson spolu odehráli několik zápasů poté, co Capitals získali Sandina v únoru při uzávěrce přestupů, ale Sandin strávil většinu času s Jensenem nebo van Riemsdykem. Zatím to ale vypadá, že pod Carberym by mohlo být vše jinak.

"Myslím, že je to bonus navíc, když díky nim můžeme mít v ofenzivním pásmu pětičlennou jednotku, která může být v útoku opravdu nebezpečná,“ vysvětluje svůj krok.

V některých střídáních v přípravě byli ofenzivně dominantní, v jiných se trochu motali a ukázali, že se teprve učí, jak spolu hrát.

"Řekl bych, že je to spíš o tom číst, co dělá ten druhý, abychom oba nezůstávali tolik nahoře a nehořela obrana," řekl Sandin. "Pokud se nám to podaří, myslím, že by neměl být problém."

Ve dvou zápasech, které Sandin a Carlson odehráli společně, byl jejich vliv na ofenzivu zřejmý. S nimi na ledě Capitals vstřelili tři góly a inkasovali jeden.

Dva zápasy před sezonou představují malý vzorek a přítomnost dvou ofenzivních hráčů pohromadě nebude mít pro Washington vždy blahodárný účinek. Carbery však prohlásil, že jeho sestava a obranné dvojice budou v rámci zápasů flexibilní, aby využily konkrétní situace.

A dvojice Sandin-Carlson jako jedna z možností pomůže Capitals maximalizovat jejich útočné příležitosti.

"Liga se mění," dodal samotný Carlson. "Klade se mnohem větší důraz na pohyb puku. I když třeba my obránci nejsme u zakládání útoku, musíme se angažovat. Prostě to vyžaduje pozornost celé pětky. A to se týká i soupeře, který rázem musí bránit opravdu všechny. Mohlo by to fungovat."

Share on Google+