Oettinger promluvil o padáku pro DeBoera. V Miláně půjdou proti sobě

15. srpna 18:00Tomáš Zatloukal
Jake Oettinger se chystá na sezonu, ve které chce dobyt ne jednu, ale hned dvě z nejcennějších hokejových trofejí. Samozřejmě stojí o Stanley Cup. Dallas patří poslední roky vždy do úzké skupiny kandidátů na zisk blyštivého poháru, třikrát za sebou skončil ve finále Západní konference. A ta druhá motivace? Americký gólman sní o zlatu z olympiády. Přičemž by k němu v ideálním případě chtěl přispět zákroky mezi třemi tyčemi. Je tu ovšem jedna překážka...
Connor Hellebuyck.
Toť trojnásobný vítěz Vezinovy trofeje. Tolikrát či vícekrát získali slavnou cenu od roku 1982. kdy o jejím držiteli začali rozhodovat svými hlasy generálními manažeři, už jen skuteční mistři brankářského řemesla - Patrick Roy, Martin Brodeur a Dominik Hašek.
Může se stát, že nebude pod pěti kruhy stát v kleci USA právě on?
Vhledem k tomu, že opakovaně v play-off NHL zklamal, což je snad i pro pár případů příliš slabé slovo, a také k tomu, že Oettinger dokázal letos v přímém souboji Hellebuycka předčít, tu šance je.
Oettinger k tomu říká: "Budu se snažit do sezony vstoupit co nejlépe. To je jediné, co mám pod kontrolou, co mohu ovlivnit. Udělám maximum a snad dostanu šanci."
Z lavičky Hvězd, které, jak uvádí NHL.com symbolicky otevírají ročník 25/26 proti winnipežským Jets, už mu nebude nic nařizovat Peter DeBoer, uslyší nový hlas.
A to do jisté míry také kvůli situaci, kde sám figuroval v roli terče. DeBoer Oettingera potupně vystřídal "v zápase o všechno" s edmontonskými Olejáři. A když pak dostal při tiskové konferenci příležitost se gólmana, považovaného za jednoho z elitních, místo obhajoby šestadvacetiletou oporu potopil.
V tu chvíli bylo definitivně jasné, že je to DeBoerův konec. Bylo nemyslitelné, že se oba dva ještě někdy sejdou v jedné kabině.
Sejdou se ovšem, ať už bude Oettinger jednička Američanů, či bude krýt Hellebuyckovi záda, na jednom turnaji. DeBoer se totiž postaví na střídačku Kanady, v roli asistenta.
Očekává se, že zámořské hokejové velmoci budou těmi největšími kandidáty na zisk zlatých medailí. A mnozí vyhlíží jejich souboj ve finále.
Historie mezi Oettingerem a DeBoerem by mu dodala další zápletku (jestli jsou vůbec potřeba).
Sám maskovaný muž se v rozhovoru pro oficiální ligový server ke incidentu z letošních vyřazovacích bojů vyjádřil dosti diplomaticky, ba smířlivě. A především vyjádřil zklamání z toho, že potřetí v řadě skončili Stars těsně pod vrcholem.
Byl k sobě kritický. "Dát do toho tolik a nic nepředvést? Bylo to extrémní zklamání."
A co řekl o DeBoerovi?
"Nikdy nechcete vidět, jak někdo přijde o práci. Je to těžké, když si člověk vybaví, jak dobře jsme ty tři roky hráli. Na druhou stranu to k hokeji patří. Už jsem zažil v Dallasu trejdy svých nejlepších kamarádů, takhle to prostě v naši branži chodí."
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.