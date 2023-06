OEL vyplacen, kdo dál? V zámoří mluví o Yamamotovi či Manthovi

Jen, co se otevřelo okno pro vyplácení hráčů ze smluv, Vancouver Canucks jednali a vyplatili Olivera Ekmana-Larssona. Dá se ale předpokládat, že to byl jen začátek. Ve spoustě týmů budou řešit, co s nepotřebnými hráči. Pokud se nenajde příležitost k výměně, dojde na řadu pravděpodobně právě vyplacení. Jakých pět hráčů je mezi nejžhavějšími kandidáty?

KAILER YAMAMOTO

Yamamoto se v této sezóně potýkal s přetrvávajícím problémem s krkem, který ovlivnil jeho produkci i konzistentnost výkonů. Základní část zakončil s 10 góly a 25 body, což je prostě málo, zvlášť při platu 3,1 milionu dolarů. V létě mohou tento prostor využít lépe. Nejraději by samozřejmě našli obchodního partnera, který by se Yamamota ujal, tedy jako to udělali s Jessem Puljujarvim při uzávěrce přestupů.

Pokud se tak nestane, hovoří se o vyplacení. Smlouvu má ještě na další sezonu. Pokud by ho Oilers vyplatili, tak by se jim výrazně ulehčila situace. V příští sezoně by platili jen 433 tisíc dolarů, v té další 533 tisíc.

MIKE REILLY

Reilly strávil většinu minulé sezóny v Providence v AHL, za Bruins v NHL odehrál pouhých 10 zápasů. Zdálo se, že existuje určitý otazník nad Reillyho zdravotním stavem, který by mohl hrát roli, nicméně Bruins nemohou riskovat.

V důsledku smluv s Patrice Bergeronem a Davidem Krejčím mají na kontě přeplatky na bonusech ve výši 4,5 milionu dolarů. Nemohou si tak dovolit platit 3 miliony dolarů za obránce ve třetím páru, případně 1,9 milionu dolarů, pokud je bude v AHL. Derek Forbort je v podobné situaci.

MIKAEL GRANLUND

Tohle je těžké odhadnout, protože ještě ani nevíme, kdo bude příštím GM Penguins. Ale Ron Hextall za sebou nenechal úplně uklizeno. Granlund byl nákup, který se nepovedl. Fin byl během svého 21zápasového působení v týmu Tučňáků nevýrazný, vstřelil jediný gól.

Granlund bude v příští sezoně rozhodně lepší, ale platit mu po další dvě sezony dohromady 10 milionů dolarů? Asi ne. Vyplacení by představoval okamžitou úsporu téměř 4,2 milionu dolarů v roce, který je jednou z posledních šancí pro jádro Pens, kdy se dostat do play off.

ANTHONY MANTHA

Capitals dali týmům najevo, že jsou připraveni od Manthy, který byl v minulé sezoně několikrát na tribuně, dát ruce pryč. Pravděpodobně budou muset k případně výměně připojit něco navíc, což nemusí být v zájmu vedení, takže se pravděpodobně bude muset zvážit vyplacení. Možná se nabízí myšlenka, že jediná horší věc než Mantha na další rok za 5,7 milionu dolarů jsou další dvě sezóny se započítaným Manthovým platem. Vše záleží na tom, jak agresivně chce GM Brian MacLellan tým přetvářet.

RYAN SUTER

Pokud k vykoupení dojde, Suter by se stal prvním hráčem v éře platových stropů, který by byl vykoupen dvakrát. Suterova čtyřletá smlouva v Dallasu v podstatě nikdy nedávala smysl vzhledem k tomu, že mu v době podpisu bylo 36 let.

Jeho výkony v play off znatelně poklesly, čímž se pro Stars stal přítěží. Vyplacení by představovalo úsporu téměř 3 milionů dolarů v každé z příštích dvou sezon. Nicméně Suter v této sezóně stále hrál více než 20 minut za zápas, Stars nemají v organizaci nikoho, kdo by byl připraven převzít jeho místo. Navíc Pete DeBoer veteránům očividně věří.

