Odvážný názor? Udržet Tavarese by mělo být prioritou, píší v zámoří

Podle redaktora portálu Sportsnet Michaela Amata není divu, že se John Tavares může cítit trochu nedoceněný. V létě přišel o kapitánské céčko, na blížící se turnaj 4 Nations Face-Off nebyl ani nominován a aktuálně sedí bez nové smlouvy pro příští sezónu. „Tavares dal jasně najevo, že chce zůstat v Maple Leafs,“ píše Amato, „ale situace kolem smlouvy Mitche Marnera zřejmě drží vše v patové pozici.“ V podobném limbu je i Matthew Knies, který by rovněž chtěl čekat na prodloužení.

Mezitím Tavares odvádí práci, která mluví sama za sebe – a velmi nahlas. „Zatímco se hodně mluvilo o jeho útlumu, letos pravděpodobně zakončí sezonu na výši a opět boduje víc než bodem na zápas,“ uvádí Amato. Přitom jeho věk a slabší minulá sezona byly důvodem, proč ho mnozí odepsali jako hráče za zenitem. Jenže letos, v sezoně, kdy Matthews často chyběl a vypadal nevýrazně, byl to právě Tavares, kdo držel pozici centra naprosto pevně. „Jeho stabilita byla nenahraditelná.“

A co víc, ani s přibývajícími týdny neuvadá – ba naopak. Od reprezentační přestávky hraje ještě lépe. Amato upozorňuje, že „v jeho věku se často očekává pokles výkonnosti v závěru sezony, ale Tavares naopak ještě přidal.“ A to nepočítáme statistiky jako jeho buly – letos má opět jednu z nejlepších úspěšností v celé NHL (aktuálně 58,2 %), v klíčovém zápase proti Floridě vyhrál 13 ze 17 vhazování a přidal i gól.

Kolem Tavaresova budoucího kontraktu se točí mnoho otázek. Zdaleka už nebude brát 11 milionů ročně jako doposud, ale vzhledem k navýšení platového stropu a jeho výkonnosti se podle Amata jeví částka okolo sedmi milionů jako „naprosto logická volba.“ Otázkou samozřejmě zůstává délka smlouvy, ale Tavares nikdy nestavěl svou hru na rychlosti a v předbrankovém prostoru je nadále výjimečný. „Pokud byste měli někomu v polovině třicítky nabídnout delší kontrakt, Tavares je jedno z nejbezpečnějších jmen,“ míní autor.

Toronto dlouhodobě řeší problém s hloubkou na centru a najít za Tavarese adekvátní náhradu se jeví jako náročný úkol. Od výměny Nazema Kadriho se Leafs snaží tuto mezeru zacelit, ale neúspěšně. „Věta ‘Leafs si někoho seženou v létě’ zní jednoduše, ale kdo reálně je lepší alternativou?“ ptá se Amato. Zmiňuje jména jako Sam Bennett, Brock Nelson nebo Mikael Granlund, ale u všech najde háčky – buď to nejsou vylepšení, nebo jsou nedostupní. „Možná by mohl přijít Matt Duchene, ale i to by bylo maximálně na stejné úrovni.“

Navíc, Toronto musí počítat i s tím, že ne každý hráč o angažmá u Maple Leafs stojí. Steven Stamkos si zvolil Tampu Bay, Ryan O’Reilly odešel do Nashvillu a Brayden Schenn si dokonce odmítl zrušit klauzuli o nevyměnitelnosti, když o něj Leafs usilovali. Amato k tomu poznamenává: „Navzdory statusu historické franšízy je Toronto pro špičkové hráče stále destinací, kterou často míjejí.“

A právě proto má příběh Johna Tavarese v Torontu svou váhu. Byl to on, kdo se v nejlepších letech rozhodl podepsat právě tady. „Věnoval Torontu nejlepší roky své kariéry, a to se této organizaci často nestává.“ Pokud se mu teď Leafs nerozhodnou projevit stejnou důvěru, mohli by podle Amata litovat.

