Odpočatí a hladoví. Blesky z Tampy budou zase kousat, hlásí Cirelli

Žádný tým v lite neodehrál v posledních sezonách více důležitých a vypjatých zápasů než Tampa Bay. I to si asi vybralo letos svou daň, Blesky vypadly hned v prvním kole play off. O ničem takovém ale útočník Anthony Cirelli nechce slyšet.

Od července 2020 odehrála Tampa Bay 77 zápasů v play off, což je o 16 více než další nejbližší tým, kterým jsou Vegas Golden Knights. V tomto období Lightning vyhráli dvakrát Stanley Cup a loni prohráli ve finále s Coloradem.

"V tomto období jsme odehráli spoustu zápasů, ale to není žádná omluva," řekl Cirelli. "I letos jsme měli v úmyslu jít znovu daleko."

Není pochyb o tom, že Tampa Bay měla vůli dostat se znovu daleko, ale po všech těch hitech, zablokovaných střelách a fyzických bojích, které se nashromáždily během tak zhuštěného programu, se možná ukáže, že mít více času na zotavení po sezoně není tak špatné.

"Samozřejmě máme trochu delší léto, takže to dává klukům šanci si odpočinout, šanci dostat se do posilovny a zapracovat na některých věcech, které jsme v minulosti nemohli," dodal Cirelli. "Samozřejmě nikdy nechcete prohrát, ale je příjemné získat nějaký čas navíc a být připraven na další sezónu. Už se neskutečně těšíme.“

A to i poté, co přišli o některé klíčové články svých mistrovských týmů.

Pryč je útočník Alex Killorn, se dvěma mistrovskými prsteny odešel také útočník Pat Maroon. Odešli také útočníci Ross Colton a Corey Perry. Tyto kroky přišly rok poté, co odešel i Ondřej Palát.

Navzdory odlivu hráčů Cirelli uvedl, že jádro Lightning, které tvoří útočníci Steven Stamkos, Brayden Point a Nikita Kučerov, obránci Victor Hedman a Michail Sergačov a brankář Andrej Vasilevskij, je udržuje v optimistickém očekávání.

"Je jasné, že ztráta takových hráčů je vždycky nepříjemná," řekl Cirelli. "Taková je realita: Je to byznys. Takové věci se stávají, ale my se držíme svého směru. Generální manažer nezahálel, přivedl hráče jako Conor Sheary, takže to jistě pomůže. Kluci přicházejí a odcházejí. To je součást hokeje.“

