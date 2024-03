Odpískaná sezona. A co dál? Devils opět protočí brankoviště, chtějí novou jedničku

Aktivita New Jersey Devils na trhu byla vše vypovídající. Letos to hrotit nebudeme, soustředíme se na další roky. V těch by tým potřeboval právoplatnou jedničku, jelikož právě brankoviště bylo problémovým místem. Proto podle zámořských novinářů v létě opět zazvoní mobily v Nashvillu a Calgary.

To vše přesto, že nový brankář Devils Jake Allen, jenž přišel z Montrealu, má smlouvu ještě na další rok.

Devils však stále usilují o to, aby v létě získali jedničku, což znamená opětovné jednání s Calgary Flames ohledně Jacoba Markströma, ale také zkoumání situace s brankářem Nashvillu Predators Juuse Sarosem.

V New Jersey jsou si totiž dobře vědomi, že mohou mít talentovaný a hvězdný kádr, ale s nestabilitou a nekvalitou v brankovišti jim bude velký úspěch zapovězen. Ostatně, jaká jiná organizace by to měla vědět víc než ta, která si roky hýčkala Martina Brodeura.

Odchod Allena by pak prý podle Pierra LeBruna nemusel být nutný. Jde o osvědčeného gólmana, který by plnil roli dvojky.

Jak také tento novinář dodává, Canadiens si ponechali polovinu jeho platu, Devils tedy bude stát něco pod dva miliony dolarů.

Přestup Markströma byl na spadnutí už před uzávěrkou přestupů a je jasné, že se týmy k jednáním vrátí.

Zapeklitější situace je u Predators. Sarosovi zbývá ještě jeden rok smlouvy s průměrnou roční hodnotou 5 milionů dolarů, ale první volba klubu v draftu 2020 Yaroslav Askarov se zdá být na příští sezonu připraven převzít úlohu jedničky, na farmě totiž prožívá fantastickou sezonu.

Predators navíc nemusí nikam spěchat. Mají dost času na to, aby Fina prodloužili, navíc jít do sezony s tak kvalitní dvojicí by byla pro tým velká vzpruha.

Na druhou stranu Saros má své kvality, tudíž i velkou cenu. Nashville by tak mohl získat velký kapitál. A Devils mají co nabídnout.

Share on Google+