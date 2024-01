Odnese bídu Columbusu gólman? Blue Jackets se nebrání výměně své jedničky

Columbusu se bídné výsledky a výkony nedaří zlomit ani v této sezoně. Vypadá to, že půjde opět o ztracený ročník, během kterého se tým z Ohia nikam neposune. Někteří hráči by se tak mohli stěhovat, začíná se skloňovat jméno gólmanské jedničky.

Říci, že Columbus Blue Jackets letos neprožívají sezónu, jakou očekávali, by bylo slabé slovo.

Poté, co v červnu draftovali Adama Fantilliho ze třetího místa a v letním období prostřednictvím výměn doplnili svou obranu o Ivana Provorova a Damona Seversona, atmosféra kolem Columbusu naznačovala, že tým bude bojovat o místo v play off.

Blue Jackets se ale nacházejí na předposledním místě Východní konference, podle procentuální úspěšnosti zisku bodů jsou na Východě skutečně poslední a nic nenaznačuje, že by se situace měla lepšit.

Ostatní týmy tak začaly pokukovat po tom, koho by byl generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekalainen ochoten vyměnit.

Už od začátku ročníku jsou k dispozici Adam Boqvist, Andrew Peeke a Jake Bean. Nově by se k nim mohl přidat brankář Elvis Merzlikins. Před pár dny to naznačil novinář Elliotte Friedman.

"Zajímalo by mě, kdyby se naskytla vhodná příležitost, jestli by Blue Jackets prodali Merzlikinse," uvažoval nahlas Friedman. "Pár lidí mi říkalo, že tu možnost vidí, že možná Blue Jackets i Merzlikins cítí, že je čas, aby to zkusil někde jinde, ale zase uprostřed sezony to pro spoustu týmů bude obtížné. Muselo by se sejít celkem dost věcí, ale za mě je to reálná možnost."

Devětadvacetiletý Merzlikins se nedávno vrátil do sestavy po zranění. Je ve druhém roce pětiletého kontraktu na 27 milionů dolarů a v rámci smlouvy má seznam 10 týmů, kam ho nesmí vyměnit.

Merzlikins bere ročně 5,4 milionu dolarů, což není zanedbatelná částka. Co se osobních čísel týče, ve 23 zápasech v této sezoně Merzlikins zatím zaznamenal bilanci 7-8-6 s průměrem 3,25 gólu na zápas a procentem úspěšnosti zákroků 90,7.

