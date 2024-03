Odměna za spolehlivé výkony. McMann se dočká zvýšení platu

Jedním z příjemných překvapení této sezony se stal Kanaďan Bobby McMann. Nedraftovaný útočník, jenž se po ukončení studia na univerzitě vydal do NHL skrz ECHL a AHL, obdržel od Brada Trelivinga svůj první pořádný kontrakt. S Torontem uzavřel smlouvu na dva roky v hodnotě 2,7 milionu dolarů.

Talent od pána Boha mu zrovna nadělen nebyl a co si nevydřel, to neměl, což je také důvodem, proč nezaujal žádnou organizaci NHL natolik, aby byl do ligy draftován. Ani to však McManna nezastavilo a svou cestičku do NHL si dokázal najít. A jakmile v této sezoně dostal pořádnou šanci, tak ji chytil za pačesy.

McMann neúnavně pracoval na trénincích, až byl nakonec napevno zařazen do sestavy Maple Leafs. Ve 40 zápasech dal deset branek, přidal osm asistencí a zároveň prokázal, že umí solidně zastávat také roli defenzivního útočníka. Brad Treliving mu proto udělil smlouvu s roční gáží 1,35 milionu dolarů.

Pokud se bude McMannovi dařit i v dalších sezonách, může se tato smlouva ukázat ze strany generálního manažera jako majstrštyk.

A McMann? Ten si dál plní svůj sen o životě profesionálního hokejisty v nejslavnější hokejové lize světa. Jelikož nikdy nebyl draftován a nehrál ani v žádné z prestižních kanadských juniorek, tak o to trnitější jeho cesta mezi elitu byla.

Po odchodu z univerzity v Colgate v roce 2020 se McMann snažil prosadit v nižších profesionálních soutěžích. Postupně nastupoval v ECHL za Wichitu Thunder a Newfoundland Growlers, především si jej ovšem všimli u Toronta Marlies v AHL. Za záložní tým Maple Leafs odehrál drtivou část sezony 2021/22 a v 61 zápasech se blýskl 24 góly.

Svými výkony McMann zaujal i činovníky hlavního mužstva a Kyle Dubas mu v dubnu 2022 nabídl první smlouvu v NHL. Dvouletý pakt v hodnotě 762,5 tisíc dolarů za sezonu s platem 150 tisíc (2022/23) a 200 tisíc (2023/24) na farmě v AHL.

Jelikož v minulé sezoně byla střelecká forma rodáka z Wainwrightu u Marlies ještě výraznější, když ve 30 utkáních zapsal hned 21 tref, vysloužil si také svou první pozvánku do NHL. Byť v 10 zápasech zaznamenal jen jednu nahrávku, polehoučku si budoval pozici pro tuto sezonu, kdy se z něj postupně stala pevná součást hlavního kádru.

A díky dobrým výkonům se sedmadvacetiletý McMann může radovat z výše zmíněné dvouleté smlouvy, která mu zaručuje stejné peníze v NHL i AHL. Nyní je pouze na něm, aby přesvědčil, že si své miliony skutečně zaslouží.

