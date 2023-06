Odměna pro stavitele Krakena. Francis bude šéfovat další čtyři sezony

První sezona horší, v té druhé hned parádní základní část a druhé kolo play off. Pro stavitele týmu Rona Francise tak přišla odměna. Ve středu podepsal novou smlouvu, která bude trvat až do konce sezony 2026/27.

Francis v týmu působí už od července 2019, tedy ještě dva roky před rozšiřovacím draftem v roce 2021, a za tu dobu odvedl spoustu práce.

„Ron odvedl za poslední čtyři roky pozoruhodnou práci a tuto odměnu si zaslouží,“ uvedla spolumajitelka Seattlu Samantha Hollowayová. „Vybudoval ohromný tým, který nás dostal do širokého povědomí. Buduje tým pro dlouhodobý úspěch a je oddaný našemu městu, našim fanouškům a naší komunitě.“

Seattle v této sezoně dosáhnul na hranici 100 bodů a postoupil do semifinále Západní konference. Kromě toho ale farmářský tým hraje v současné době hraje finále konference v AHL.

„Od prvního dne jsme si řekli, že chceme udělat dvě věci,“ řekl Francis. „Chceme mít konkurenceschopný tým, který jsme, myslím, vybudovali, a chceme také pokračovat v tom, abychom měli odkud brát, tedy soustředit se i na farmu.“

Příležitost dál stavit stále ještě nové mužstvo tedy bude mít další čtyři sezony. „Chtěl bych poděkovat skupině vlastníků za jejich pokračující důvěru ve mne,“ uvedl Francis. „Jsem obklopen talentovaným personálem a neuvěřitelnými fanoušky, kteří jsou neuvěřitelně vášniví. Těším se na naši budoucnost!“

A co ho čeká v té nejbližší? Kromě draftu pochopitelně i vyjednávání nových smluv a nahánění volných hráčů.

Jádro týmu má sice na další sezonu podepsané, nicméně velké dohady se čekají například s bekem Vincem Dunnem, smlouva končí také Joonasi Donskoiovi či gólmanovi Martinu Jonesovi.

Velké plus? Francis a spol. mají hromadu místa pod platovým stropem. Dle portálu capfriendly.com je to dokonce přes dvacet milionů dolarů. Společně s úspěšnou sezonou je to pro volné hráče velké lákadlo.

