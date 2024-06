Odměna pro Nedeljkovice. Od Pittsburghu obdržel dvouletou smlouvu

Brankář Alex Nedeljkovic bude i v příštích dvou letech hájit brankoviště Pittsburghu Penguins. S generálním manažerem Kylem Dubasem podepsal nový dvouletý kontrakt, který mu ročně zajistí 2,5 milionu dolarů. Oproti předchozí smlouvě si polepší o rovný milion dolarů.

Nová smlouva byla podepsána ve čtvrtek večer a Nedeljkovic byl zvýšením platu odměněn za výkony, které v uplynulé sezoně odváděl. Zejména on totiž v závěru základní části držel akcie Pittsburghu hodně vysoko.

Nedeljkovic v polovině března převzal post jedničky od Tristana Jarryho, jehož výkony začaly být hodně nestabilní, a vychytal devět výher ze 14 zápasů, do kterých naskočil od první minuty. Nakonec ani to nestačilo a Penguins zaostali za postupem do play-off o tři body.

Už po konci základní části Nedeljkovic vyjádřil touhu zůstat v Pittsburghu i v další sezoně a příliš se mu nechtělo testovat trh s volnými hráči. „Myslím, že pokud máte dobrou týmovou chemii, dobré vztahy s každým, je pro vás opravdu snadné chtít hrát pro kluky vedle vás, bavit se a být nadšený i z pouhého příchodu na kluziště. Takže ano, rád bych se vrátil,“ říkal v dubnu.

Gólman, který v NHL chytal také za Carolinu a Detroit, v uplynulé sezoně naskočil celkem ke 38 zápasům, v nichž zaznamenal průměr 2,97 gólu na zápas a úspěšnost 90,2 %. Drtivou část roku dělal dvojku za Jarrym, s jehož výkony ve druhé polovině sezony ale trenéři nebyli příliš spokojeni a v březnu začali více sázet právě na Nedeljkovice.

Tomu se dokonce povedlo v deseti zápasech za sebou zajistit svému týmu alespoň bod, čímž se stal teprve jedenáctým brankářem v historii Penguins, který tak dlouhou bodovou šňůru zaznamenal. Tím si také řekl o mnohem větší vytížení v nadcházející sezoně.

Přestože Nedeljkovic obdržel zvýšený plat na příští dva roky, v tuto chvíli není jisté, v jaké pozici do nové sezony půjde. Jarry má totiž smlouvu ještě na čtyři sezony s ročním platem 5,375 milionu dolarů. Pittsburgh pravděpodobně bude chtít ho podržet na postu jedničky týmu.

Pokud by ale navázal na neuspokojivé výkony ze závěru sezony 2023/24, tak Nedeljkovic dostatečně prokázal, že je schopný post jedničky zastávat.

