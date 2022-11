Od vlastního šéfa se Sheldon Keefe zastání nedočkal. Pochválil ho Tortorella

Ty vtípky na nejdelšího čekatele Stanley Cupu se neomrzí. Trochu to připomíná kolorit žertíků na tuzemskou fotbalovou Spartu. Tradice, velká očekávání, neomezené zdroje. Výsledky? Konstantně špatné. Když se Maple Leafs vrátili před pár dny z tripu, internet se bavil fotkou vzkazu, který umístil torontský fanda na svůj dům: „Welcome home losers!“ (Vítejte doma zoufalci.)

Loser je výraz pro poraženého.

Ne že by výsledky Toronta byly až tak šílené. Východní konference je vyrovnaná. Středeční výhra nad Philadelphií vystřelila Javorové listy o pár příček výše. Další čtyři body a mohou dýchat na záda Bostonu. Porážky s Montrealem, Arizonou, San Jose nebo Anaheimem jsou ale z kategorie ostudných. Nebesky trapných.

Trenér Sheldon Keefe je nejen proto pod velkým tlakem. Pokud byste snad čekali zastání od jeho nadřízeného - a taky osobního přítele - čekáte marně. Toronto Sun se mlčení Kylea Dubase věnuje v samostatném článku. Připomíná slova Alexe Anthopoulose, úspěšného kanadského generálního manažera z baseballu: „Buď neviditelný, když tvůj tým vítězí. Buď v centru dění a k dispozici, kdy se všechno hroutí.“

Šéf Maple Leafs je právě teď neviditelný. „Dubas si možnost sejmout z Keefea tlak nezvolil. Nepromluvil o sestavě, jak to obvykle dělá, když řeší její talent. Neřekl nic,“ píše kanadský list.

Nepříjemného dusna si po příletu do Toronta všimnul také středeční soupeř. John Tortorella se novinářských mikrofonů nebojí. Upřímností je pověstný. Když byl třeba před sezónou dotázán, v čem jsou Flyers nejlepší, klidně odpálil: „V ničem.“

Servítky si nebral ani v okamžiku, kdy se Keefea zastával. „Vy chlapi víte houby, co udělal pro tenhle tým. Pícháte do něj, protože chcete výsledky. Z toho, co jsem ho viděl a co jsem proti němu odtrénoval, myslím, že je to výborný trenér. Upřímně doufám, že vám to všem ukáže. Ale ne dnes,“ řekl kouč Letců novinářům před vzájemným utkáním.

John Tortorella mimochodem Sheldona Keefea trénoval. Na začátku tohoto století ho vedl tři roky v Tampě Bay. Přestože nikdy žádného hráče nešetřil, Keefe na tu éru vzpomíná jako na období osobního růstu, těch 125 zápasů za Lightning označil za „nejdůležitější ve svém životě“.

Vzájemné setkání učitele a žáka dopadlo lépe pro toho mladšího. Toronto doma porazilo Philadelphii díky Tavaresově hattricku 5:2 a dotáhlo se na dostřel postupové osmičky.

Share on Google+