Od stesku po domově k roli lídra. Holinka táhne Oil Kings a klepe na brány Toronta

30. března 13:00David Zlomek
Miroslav Holinka vyslal do Toronta v pravý čas jasný vzkaz, že v systému Maple Leafs roste střelec, se kterým se musí vážně počítat. V dresu Edmontonu Oil Kings totiž český útočník ovládl druhý zápas play-off proti Saskatoonu, kdy jeden gól sám dal a na dva přihrál. Druhá z asistencí pak přišla v důležitém prodloužení.
Právě schopnost rozhodovat zápasy pod obrovským tlakem je pro skauty Toronta tím nejdůležitějším signálem. Holinka, kterého Leafs draftovali v roce 2024 až v pátém kole jako 151. v pořadí, udělal v této sezoně neuvěřitelný skok. Základní část zakončil s bilancí 37 gólů a 80 bodů v 59 zápasech, což z něj udělalo druhého nejproduktivnějšího hráče týmu a nejlepšího střelce. „Chci hrát tvrdě, chci vyhrávat a chci hrát v NHL,“ prohlásil útočník, který v Edmontonu nastupuje s vizitkou prvního centra a elitního střelce.
Cesta k této dominanci přitom nebyla úplně přímočará. Po svém příchodu do zámoří Holinka bojoval s jazykovou bariérou i steskem po domově, ale druhá sezona v barvách Oil Kings ho zastihla v naprosté pohodě. „Tento rok byl hodně zábavný. Byla to moje druhá sezona s týmem a cítím se už mnohem lépe,“ přiznal Holinka, jehož hokejové IQ a střelecké schopnosti upoutaly pozornost Toronta už během jeho působení v Komerční banka extralize juniorů.
Leafs nenechali nic náhodě a během roku za ním do Alberty pravidelně posílali své dovednostní trenéry, aby s ním pracovali na detailech. „Každý měsíc sem přijelo pár kluků a pomáhali mi s bruslením, posilováním i stravou. Bylo to skvělé,“ pochvaluje si Holinka spolupráci s organizací, která mu loni v létě podepsala tříletý nováčkovský kontrakt.
I když Holinka vzhlíží ke Connoru McDavidovi, svůj herní styl se snaží modelovat podle Johna Tavarese, což kvituje i jeho trenér Jason Smith, bývalý obránce Maple Leafs. Smith už během sezony vyzdvihl Holinkův růst v defenzivní činnosti i jeho platnost při hře v oslabení.