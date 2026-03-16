NHL.cz na Facebooku

NHL

Od stesku po domově k roli lídra. Holinka táhne Oil Kings a klepe na brány Toronta

30. března 13:00

David Zlomek

Miroslav Holinka vyslal do Toronta v pravý čas jasný vzkaz, že v systému Maple Leafs roste střelec, se kterým se musí vážně počítat. V dresu Edmontonu Oil Kings totiž český útočník ovládl druhý zápas play-off proti Saskatoonu, kdy jeden gól sám dal a na dva přihrál. Druhá z asistencí pak přišla v důležitém prodloužení.

Právě schopnost rozhodovat zápasy pod obrovským tlakem je pro skauty Toronta tím nejdůležitějším signálem. Holinka, kterého Leafs draftovali v roce 2024 až v pátém kole jako 151. v pořadí, udělal v této sezoně neuvěřitelný skok. Základní část zakončil s bilancí 37 gólů a 80 bodů v 59 zápasech, což z něj udělalo druhého nejproduktivnějšího hráče týmu a nejlepšího střelce. „Chci hrát tvrdě, chci vyhrávat a chci hrát v NHL,“ prohlásil útočník, který v Edmontonu nastupuje s vizitkou prvního centra a elitního střelce.

Cesta k této dominanci přitom nebyla úplně přímočará. Po svém příchodu do zámoří Holinka bojoval s jazykovou bariérou i steskem po domově, ale druhá sezona v barvách Oil Kings ho zastihla v naprosté pohodě. „Tento rok byl hodně zábavný. Byla to moje druhá sezona s týmem a cítím se už mnohem lépe,“ přiznal Holinka, jehož hokejové IQ a střelecké schopnosti upoutaly pozornost Toronta už během jeho působení v Komerční banka extralize juniorů.

Leafs nenechali nic náhodě a během roku za ním do Alberty pravidelně posílali své dovednostní trenéry, aby s ním pracovali na detailech. „Každý měsíc sem přijelo pár kluků a pomáhali mi s bruslením, posilováním i stravou. Bylo to skvělé,“ pochvaluje si Holinka spolupráci s organizací, která mu loni v létě podepsala tříletý nováčkovský kontrakt.

I když Holinka vzhlíží ke Connoru McDavidovi, svůj herní styl se snaží modelovat podle Johna Tavarese, což kvituje i jeho trenér Jason Smith, bývalý obránce Maple Leafs. Smith už během sezony vyzdvihl Holinkův růst v defenzivní činnosti i jeho platnost při hře v oslabení. 

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.