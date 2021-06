Od Powera po Svozila. TOP 10 obránců pro draft NHL

Ofenzivní superhvězdy letošnímu draftovému ročníku chybějí, v abnormální míře by tak kluby mohly sahat po obráncích. Jeden z nich by se měl stát i jedničkou draftu. A jak brzy se dočkají Češi?

Po elitní desítce brankářů představujeme tentokrát největší naděje na postu obránce podle redakce webu nhl.com. Při tvorbě žebříčku znovu vycházela z posledního odhadu Oddělení centrálního skautingu NHL.

Loni se do prvního kola draftu vešlo šest zadáků, letos to určitě může být víc. A taky se teprve potřetí v historii může stát, že jednička draftu bude z univerzity. Zatím to dokázali pouze útočník Joe Murphy (1986) a brankář Rick DiPietro (2000).

1. Owen Power (Kanada; University of Michigan, NCAA)

Je to už pár měsíců, co se vyrýsoval do pozice pravděpodobné jedničky. Buffalo by mělo získat obránce, který je už teď „chlap jak hora“. Jednoznačně potěšil na světovém šampionátu v dospělých, kde se Kanada šokujícím způsobem zvedla ke zlatu. Power nicméně ještě míní zůstat na univerzitě, která mu silně přirostla k srdci.

2. Simon Edvinsson (Švédsko; Frölunda)

Proslulá švédská akademie v Göteborgu dodá na draft dalšího borce, jehož silným vkladem do hry jsou fyzické předpoklady – se 195 centimetry a 94 kilogramy víceméně dorovnává Powera. Edvinsson už zapsal deset startů v nejvyšší soutěži, nedávno si zahrál na šampionátu osmnáctek (7/1+3).

3. Luke Hughes (USA; USA NTDP U18)

Mladší bratr hvězdiček Quinna a Jacka je skvělý dopředu a svou hru zakládá hlavně na bruslení. O to větším problémem pro něj mohlo být březnové zranění, kdy mu soupeřova brusle potrhala vazy v noze. Jeho kariéru by to však ovlivnit nemělo. Hughes se za pár měsíců nejspíš sejde s Powerem na Michiganské univerzitě.

4. Brandt Clarke (Kanada; Nové Zámky, Slovensko / Barrie, OHL)

Ze Slovenska do prvního kola draftu... Než se to příští rok možná povede někomu z domácích hráčů, stejnou cestu „zvládne“ nesmírně šikovný Kanaďan. Clarke si při vynechané sezoně OHL odskočil do extraligových Nových Zámků, kde mu první sezona mezi dospělými sedla skvěle (25/5+10). Pak získal zlato na MS 18 a dostal se i do all-star týmu.

5. Carson Lambos (Kanada; Jyväskylä, Finsko / Winnipeg, WHL)

A další odskok do Evropy: Lambos stihl dva starty za Winnipeg až v závěru sezony, než se zranil v dolní polovině těla. Do té doby brousil finské soutěže, převážně tedy tu do dvaceti let. Rok předtím byl ve WHL nejproduktivnějším nováčkem mezi obránci a dostal se i do all-star týmu World U17 Hockey Challenge, kde „potkal“ Tomáše Suchánka.

6. Corson Ceulemans (Kanada; Brooks, AJHL)

Z našeho pohledu až nepochopitelné a nemyslitelné. Jak může mezi největší talenty patřit hráč, který hraje až druhý stupeň kanadských juniorských soutěží? Může, neboť si ponechal otevřené dveře do NCAA – teď má namířeno na University of Wisconsin. Nedávno taky zářil na zlatých osmnáctkách (6/1+7).

7. Daniil Čajka (Rusko; CSKA Moskva)

Člen silné ruské generace, která získala zlato na World Hockey Challenge i Hlinka Gretzky Cupu, nakoukl do jedenácti utkání Kontinentální ligy. Na rozdíl od většiny krajanů se ale do velkého hokeje odrazí především díky zkušenostem ze zámořské OHL. V Guelphu už stihl odehrát dva ročníky.

8. Shai Buium (USA; Sioux City, USHL)

Ne, jeho jméno nezní přiliš americky. Buium se narodil izraelským rodičům, nicméně v USA tráví celý život. Jako jediný z elitní desítky nemá žádné mezinárodní zkušenosti. Pro svůj růst volí oblíbenou cestu přes univerzitu, příští rok má nastoupit v Denveru.

9. Stanislav Svozil (Česko; Kometa Brno)

Bez debat by měl přijít na řadu jako první z českých hokejistů. Ale těžko říct, zda to bude stačit na úvodní kolo... Vzhledem k aktuální neoblibě Čechů se nedej bože může stát, že dopadne jako loni Jan Myšák (48.).

Přerovský odchovanec a momentálně talent Komety hraje už pár let pod tíhou velkých očekávání. MS dvacítek mu vyšlo parádně, osmnáctky už o mnoho méně. Nic to nemění na tom, že ze Svozila bude skvělý bek.

U dalších českých zadáků by bylo obrovským překvapením, kdyby jejich jméno zaznělo v úvodních třech či čtyřech kolech. Na svou šanci čekají Jakub Šedivý, Tomáš Machů nebo Jiří Ticháček. Připomeňme, že loni byl z obránců draftován pouze Michael Krutil.

10. Evan Nause (Kanada; Quebec, QMJHL)

Desítku uzavírá bek, který už má za sebou relativně méně tradiční kombinaci americké i kanadské juniorky. Po zkušenosti ze Sioux Falls letos vládl produktivitě defenzivních prvoročáků v QMJHL. Kapitánské céčko u jednoho z kanadských výběrů na World Hockey Challenge by mohlo nasvědčovat jeho vůdcovským schopnostem.

TOP 10 obránců draftu 2020

Celkem bylo draftováno 20 brankářů, 61 obránců a 135 útočníků.

1. kolo, 5. celkově: Jake Sanderson (USA) – Ottawa Senators

1. kolo, 6. celkově: Jamie Drysdale (Kanada) – Anaheim Ducks

1. kolo, 16. celkově: Kaiden Guhle (Kanada) – Montreal Canadiens

1. kolo, 19. celkově: Braden Schneider (Kanada) – New York Rangers

1. kolo, 20. celkově: Šakir Muchamadullin (Rusko) – New Jersey Devils

1. kolo, 25. celkově: Justin Barron (Kanada) – Colorado Avalanche

2. kolo, 32. celkově: William Wallinder (Švédsko) – Detroit Red Wings

2. kolo, 35. celkově: Helge Grans (Švédsko) – Los Angeles Kings

2. kolo, 39. celkově: Ryan O'Rourke (Kanada) – Minnesota Wild

2. kolo, 44. celkově: Tyler Kleven (USA) – Ottawa Senators

4. kolo, 110. celkově: Michael Krutil – Chicago Blackhawks

