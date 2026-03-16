Od outsiderů k černým koním. Boston přepsal scénář a vrací se do bitev o pohár

15. dubna 14:30David Zlomek
Před rokem touto dobou se Boston Bruins utápěli v beznaději po příšerné sezoně, jejich kádr vypadal jako po náletu a málokdo pochyboval o tom, že tuhle slavnou organizaci čekají temné časy. Realita jara 2026 je ale úplně jiná. Bruins pod vedením nováčka na střídačce Marca Sturma předvedli jeden z nejpozoruhodnějších obratů v moderní historii klubu.
„Tím, jak moc jsme loni zaostali za očekáváním, se laťka pro veřejnost sice snížila, ale my jsme si v šatně věřili. A tahle vnitřní víra je v hokeji naprosto klíčová věc,“ prohlásil třeba útočník Morgan Geekie.
Jedním z hlavních pilířů bostonského zmrtvýchvstání je fenomenální Jeremy Swayman v brankovišti. Poté, co prožil noční můru v ročníku 2024/25, se letos vrátil v elitní formě, která nahání soupeřům hrůzu. Swayman do vyřazovacích bojů vstupuje v obrovské formě, když ve svých 55 startech v 41 případech zlikvidoval více gólů, než se podle datových modelů očekávalo.
Stabilizaci defenzivy navíc pomohl fakt, že lídři Charlie McAvoy a Hampus Lindholm zůstali po většinu sezony zdraví. Sturmův systém navíc sází na neuvěřitelnou ofenzivní vyváženost, Bruins mají hned osm střelců s alespoň patnácti góly, což je řadí na špičku ligy vedle Edmontonu či Minnesoty.
Nečekaným tahounem se stal právě Geekie, který s 39 brankami prožívá životní rok a těží především z geniální spolupráce s Davidem Pastrňákem. Česká superstar letos ukázala novou tvář svého hokejového umění. Pastrňák sice stále pálí ostrými, ale taky se proměnil v elitního architekta hry. Překonal na svou čtvrtou stobodovou hranici, přičemž 71 bodů tvoří asistence. Jeho schopnost najít spoluhráče v předbrankovém prostoru je fascinující, téměř 28 procent jeho nahrávek míří dle dat Sportsnetu přímo do slotu, což z něj dělá jednoho ze tří nejlepších nahrávačů v celé NHL.
„Cítím, že moji spoluhráči jsou v lepších pozicích nebo mají větší šanci skórovat, protože soupeři se na mě soustředí mnohem víc. Tím se na ledě otevírá prostor pro ostatní,“ vysvětlil svou proměnu sám Pastrňák.
Kromě první formace ale Bruins děsí soupeře i druhým útokem, kde Pavel Zacha po olympijské přestávce pookřál po boku Caseyho Mittelstadta a Viktora Arvidssona. Tahle trojice od únorových her válcuje konkurenci a Sturm si jejich chemii nemůže vynachválit. „Dnes už o sobě na ledě moc dobře vědí. Jsou sehraní, hodně spolu mluví a v každém okamžiku zápasu mají přehled o tom, kde se kdo nachází,“ libuje si bostonský kouč.